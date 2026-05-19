Emiten tercera condena por masacre de seis personas en Las Flores, en 2022

Lugar en donde se registró la masacre de seis personas en el barrio Las Flores, en 2022. Foto: Cortesía.

Un juez de Barranquilla condenó a 60 años de cárcel contra Julio César de la Hoz Román, presunto miembro de ‘Los Costeños’ y conocido con el alias de ‘Julito’, por la masacre de seis personas en el barrio Las Flores en septiembre de 2022.

Esta es la tercera condena que se emite por esta masacre perpetrada por presuntos miembros de ‘Los Costeños’. Precisamente, una de las condenas es contra alias ‘Castor’, máximo jefe de este grupo delincuencial.

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La Fiscalía le había imputado como coautor de los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, además del delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego agravado.

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Masacre en Las Flores

La masacre de seis personas en Las Flores se registró en septiembre del 2022 cuando varias personas se encontraban en dos establecimientos comerciales, cuando hasta el lugar llegó una camioneta blanca en la que descendieron los presuntos miembros de ‘Los Costeños’, y dispararon sin mediar palabras contra los presentes.

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Hay que indicar que en esta masacre fueron asesinados Jorge Eliécer Pardo Hernández, Danny Daniel De la Hoz Correa, Johan Andrés Polo Chiquillo, Henry David Flórez Pallares, Chelo José Acevedo Villa y Edwin Yesid Cardoza Tapias.