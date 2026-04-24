Aumentaría el costo de producción: Gremios económicos de Barranquilla rechazan sobretasa de energía

Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestó que esta propuesta que insiste el gobierno nacional afectaría a las medianas y pequeñas empresas como tiendas, restaurantes y otros negocios.

Sostuvo que un incremento que puede parecer moderado por unidad se traduce en una carga considerable al cierre de cada mes, especialmente para aquellos establecimientos con alto consumo energético.

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“Que este tipo de decisiones puede trasladarse al consumidor final. Afectar la demanda incluso va a desincentivar la formalidad empresarial. Hacemos un llamado al gobierno nacional para abrir espacios de diálogo con los gremios y construir soluciones que no perjudiquen al sector productivo ni al empleo en Colombia”, manifestó.

Otros gremios se pronuncian

Por otra parte, Rafael Madero, presidente de la Junta de Fenalco Atlántico, sostuvo que esta propuesta del gobierno nacional equivale a las malas decisiones durante la intervención de la empresa Aire y recordó que debió ser el Estado el que se hiciera responsable de esa deuda por más de 2 billones de pesos.

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“Después de haberse ganado todas estas generadoras, todo un dineral al respecto, pues ahora y debido a esa no adecuada distribución en la cadena, pues ahora tengamos que salir todos a pagar ese tipo de malos manejos y de malas decisiones en un determinado momento”, indicó.

El Gobierno espera recaudar durante este primer año 235 mil millones de pesos, pero que según el viceministro de Energía, Víctor Paternina, no cubriría toda la deuda de Air-e.