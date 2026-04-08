En Colombia, cada 20 horas un trabajador perdió la vida en el desarrollo de sus labores

Durante 2025 se presentaron 534.444 accidentes de trabajo, 10.294 enfermedades calificadas de origen laboral y 438 muertes asociadas al trabajo. Así lo reveló el más reciente Informe de Siniestralidad Laboral del Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), con base en cifras registradas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El análisis también revela que, en 2025, el número de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) aumentó un 4,3 % en comparación con el año anterior, pasando de 12.955.506 a 13.510.827. Es de resaltar que este comportamiento mantiene la tendencia de crecimiento observada en los últimos años y representa una cobertura del sistema igual al 56,7 % de la población ocupada, según cifras oficiales del DANE.

“Este panorama refleja que, aunque se han logrado avances en la ampliación de la cobertura del sistema, aún persisten brechas dado que 2 de cada 5 personas ocupadas en el país no cuentan con la protección y los beneficios asistenciales y económicos que garantiza el sistema en caso de un siniestro laboral. Así mismo, persisten desafíos estructurales en la prevención y el control de los riesgos laborales. No podemos perder de vista que detrás de cada accidente, enfermedad o muerte hay una historia humana, al igual que, un riesgo que pudo identificarse y evitarse a tiempo”, afirmó Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad.

En 2025, en promedio, se presentó una muerte laboral cada 20 horas

El informe del CCS indica que en 2025 se presentaron 438 muertes por causas asociadas al trabajo, cifra equivalente a una tasa anual de 3,24 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores, siendo superior a la presentada en 2024, cuando se situó en 2,89 eventos. Este comportamiento contrarresta la tendencia de reducción observada en los últimos tres años.

Lo anterior revela que, en promedio, cada semana ocho trabajadores perdieron la vida por causas asociadas al trabajo, una más que el año anterior, lo que indica que se presentó un deceso cada 20 horas. A su vez, el número total de decesos aumentó un 16,8 % con respecto a 2024.

Del total registrado, el 98,4 % corresponde a muertes calificadas por accidentes de trabajo (431) y el 1,6 % restante a enfermedad laboral (7). En comparación con los datos del 2024, en ambos casos el número de eventos incrementó, con una variación del 16,5 % y del 40 %, respectivamente.

SECTORES

En términos de distribución geográfica, la mayor tasa de mortalidad laboral se presentó en el departamento de Boyacá con una tasa anual de 14,56 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores, manteniéndose en el primer lugar por cuarto año consecutivo y reafirmando esta posición en el registro histórico. Sin embargo, su tasa disminuyó en el último año.

Le siguen los departamentos de Caquetá y Nariño con tasas de 11,19 y 8,0muertes por cada 100.000 trabajadores, respectivamente; el ‘ranking’ lo cierran Norte de Santander con 6,67 y La Guajira con 6,25. En comparación con 2024, y a excepción de Norte de Santander, en estos departamentos, el indicador registró un incremento.

De otro lado, Bogotá D.C. con 104 casos (23,7 %) fue el territorio con mayor número de muertes por causas laborales, seguido por Antioquia con 66 pérdidas humanas (15,1 %), Boyacá con 39 decesos (8,9 %) y Cundinamarca con 38 fatalidades (8,7 %). En estos departamentos, aumentó el número de eventos, destacándose Cundinamarca, con una variación de 65,2 %, mientras que en los otros territorios la fluctuación se situó entre el 12 % y el 16 %.

En cuanto a sectores económicos, la mayor tasa se registró en ‘Explotación de minas y canteras’ (41,30 muertes por cada 100.000 trabajadores), 12 veces por encima de la tasa nacional. Pese a ello, fue menor si se compara con la cifra registrada en 2024, cuando se ubicó en 50,66 muertes por cada 100.000 trabajadores, ratificando la tendencia descendiente presentada en los últimos cuatro años.

En segundo lugar, aparece ‘Transporte y almacenamiento’ con una tasa de 6,48 decesos por cada 100.000 trabajadores, siendo mayor a la presentada el año anterior, seguido por ‘Distribución y tratamiento de agua’ (6,45) con una reducción frente a 2024. El ranking lo cierran ‘Construcción’ y ‘Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca’, con 5,78 y 4,27 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores, respectivamente.

De otro lado, y como ha sido usual durante los últimos 7 años, ‘Explotación de minas y canteras’ fue el sector que mayor número de muertes reportó en 2025, con 70 vidas perdidas, equivalente al 16 % del total de casos a nivel nacional, aunque con una reducción del 5,4 % respecto al 2024. A continuación, aparecen los sectores de ‘Construcción’ con 61 muertes (13,9 %), ‘Transporte y almacenamiento’ y ‘Actividades de servicios administrativos y de apoyo’ con 49 muertes cada uno (11,2 %).