Gran parte de Cartagena sin luz: daño afecta a varias subestaciones de energía

La empresa Afinia en Bolívar informó que se ha presentado un evento, aún en proceso de identificación, en el nivel de 220 kilovatios, lo que generó la salida en cascada de varias subestaciones que alimentan a Cartagena.

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Actualmente, se mantienen en servicio las subestaciones Manzanillo, Bayunca y Villa Estrella.

“Nuestro equipo técnico se encuentra en permanente comunicación con el CND y trabajando de manera articulada para superar esta situación en el menor tiempo posible y avanzar en la normalización del servicio en la ciudad”, expresó la compañía.

Todavía no hay precisión de cuándo retornará el servicio suspendido en gran parte de la ciudad.