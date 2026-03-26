Autocuidado femenino: tres tips que da Ringana para el bienestar diario

Ringana es una empresa enfocada en el sector de la cosmética natural y complementos nutricionales. La compañía asegura que normalmente el bienestar femenino suele estar vinculado a diferentes rutinas de belleza, momentos de descanso ocasional o de breves instantes que permiten la desconexión del entorno.

Sin embargo, la marca hace énfasis sobre cómo lo mencionado anteriormente puede estar cambiando, esto a raíz de una nueva tendencia.

Le puede interesar: Monserrate en Semana Santa de 2026, ¿cuánto vale subir en teleférico? Horarios, misas y más

Estamos hablando del ‘selfcare’, que es una nueva dinámica que ha permitido que un gran número de mujeres modifiquen el concepto del autocuidado femenino, como una forma de autodeterminación y decisiones con respecto a sus propias necesidades.

Asimismo, este concepto se extiende tanto a la salud física como al bienestar emocional y la toma consciente de decisiones en la vida cotidiana.

En ese orden de ideas, la empresa de cosméticos ha compartido tres claves importantes para la nueva definición del bienestar femenino, para que todas las mujeres las puedan aplicar en su día a día.

También le puede interesar: ¿Cuándo despegará la misión de la NASA Artemis II? Irá tripulada y orbitará la Luna

El autocuidado no es un lujo

Ringana señaló que cada vez más mujeres están dejando de lado la idea de que el bienestar solo tiene espacio en momentos específicos o especiales, pero no, todo lo contrario, el autocuidado ahora se integra en diferentes momentos del día, a través de pequeños espacios y decisiones que impactan en la salud física, al tiempo que fortalecen el equilibrio mental y la energía personal.

Reconocer los límites también es una forma de bienestar

Fuera de lo estético, el bienestar femenino también se trata de reconocer los propios límites y de aceptar cuando se necesita ayuda; esto no significa algún tipo de debilidad ni mucho menos, ya que, según la marca, cada vez más mujeres ven esto como una forma de respeto hacia sí mismas.

El entorno laboral también influye en el bienestar

La compañía asegura que para muchas mujeres, poder encontrar equilibrio entre trabajo, las responsabilidades familiares y la vida personal es un verdadero desafío.

Según algunos expertos citados por la corporación, el autocuidado no depende únicamente de decisiones individuales. También requiere que los entornos laborales reconozcan las diferentes realidades que afrontan las mujeres.

“El apoyo mutuo, el reconocimiento y las estructuras laborales flexibles están comenzando a convertirse en factores clave dentro de las culturas organizacionales modernas”, señaló la marca.

Puede leer: Meta y YouTube condenadas a pagar 3.000 millones de dólares en EEUU por adicción a redes

“Para las mujeres, el cuidado significa mucho más que belleza exterior: implica un trato consciente hacia sí mismas, reconocer sus propios límites y aceptar apoyo. El selfcare comienza allí donde las mujeres no solo funcionan, sino donde pueden dar espacio a sus propias necesidades”, mencionó Ulla Wannemacher, cofundadora de RINGANA.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: