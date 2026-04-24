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24 abr 2026 Actualizado 18:17

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Se conoce la primera imagen de ‘Origins’, la próxima serie de acción real de ‘Scooby-Doo’

La imagen muestra a Daphne, Vilma, Shaggy y Fred, interpretados por Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson, Maxwell Jenkins, respectivamente.

Foto cortesía de Netflix / Tomada por Tom Griscom

Foto cortesía de Netflix / Tomada por Tom Griscom

Foto cortesía de Netflix / Tomada por Tom Griscom

Matheo

Este viernes se conoció la primera imagen de la próxima serie de acción real de ‘Scooby-Doo’.

La imagen muestra a Daphne, Vilma, Shaggy y Fred, interpretados por Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson, Maxwell Jenkins, respectivamente.

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El gran ausente en la foto es el Gran Danés, Scooby.

La serie titulada ‘Scooby-Doo: Origins’ constará de ocho episodios y se remontará al primer caso que lo inició todo.

“Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un cachorro de gran danés solitario y perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural”, dice la sinopsis.

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“Junto con Vilma, la pragmática y científica chica del pueblo, y el extraño, pero siempre guapo, chico nuevo, Freddy, se propone resolver el caso que los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con revelar todos sus secretos”, agrega.

La serie que será lanzada en Netflix aún no tiene fecha de estreno.

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