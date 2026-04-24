Un grupo armado secuestro y luego liberó a dos bomberos en el sur del Cauca

Vehículo de los bomberos de Popayán, hurtado en el sur del Cauca. Crédito: Bomberos de Popayán.

El Patía - Cauca

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán denunció que dos de sus socorristas, hombre y mujer, fueron secuestrados por un grupo armado, cuando se encontraban realizando actividades de prevención de incendios en el sur del Cauca. Un vehículo institucional resultó hurtado.

Posteriormente, los bomberos quedaron en libertad por presión de la comunidad.

Los hechos se registraron en el sector de la Fonda en jurisdicción del municipio de El Patía, cuando se realizaban inspecciones técnicas a la central hidroeléctrica de Sajandí.

El comandante de los bomberos de Popayán, subteniente Francisco Arboleda rechazó lo sucedido y exigió el respeto por las labores de los socorristas.

“Somos un organismo privado, sin ánimo de lucro, que realiza acciones humanitarias y neutrales en materia de conflicto armado. Nuestro objetivo es servir, ayudar a quien lo necesita y hacer ciudades más seguras en prevención de incendios”, dijo Arboleda.

En medio de los hechos un vehículo institucional, que es considerado una herramienta fundamental para la atención de emergencias y llegar a zonas de difícil acceso para rescates, fue hurtado.

La institución bomberil exigió la devolución inmediata del automotor.

Entretanto, la Dirección Nacional de Bomberos, también rechazó la acción violenta contra el personal y puntualizó que los atentados contra los recursos de socorro vulneran la protección a la vida.