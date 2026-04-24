Inseguridad en la vía Panamericana del Cauca afecta la operatividad de los gremios

Cauca

El Consejo Gremial y Empresarial del Cauca denunció que los robos a vehículos de carga, asaltos a transportadores, restricciones a la movilidad y extorsiones en la vía Panamericana son constantes y mantienen al sector productivo en crisis.

Las situaciones más complejas se registraron en los últimos meses en el corredor internacional en sectores como El Bordo, Pescador, Mondomo, Calibío, Villa Rica, los tramos Popayán – Cali y Popayán – Pasto.

El director ejecutivo del consejo, Julián Torres manifestó que, “existen zonas donde, según algunos empresarios, ya no es viable operar debido al alto riesgo que genera esa situación”.

Para Torres, la situación es crítica y tiende a empeorar si se tiene en cuenta que las aseguradoras se niegan a expedir pólizas para las mercancías o lo hacen a costos elevados.

“Incluso dejan toda la responsabilidad a las empresas de transporte. Además, productos de alta vocación caucanos están siendo catalogados como carga de alto riesgo, encareciendo su transporte afectando la competitividad de los productores”, señaló el directivo.

La problemática también afecta directamente a la ciudadanía, porque encarece progresivamente el acceso a bienes y servicios y hace que cada vez sea más difícil obtener productos básicos.

En ese sentido, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca hizo un llamado al Gobierno Nacional adoptar y ejecutar medidas reales que permitan garantizar la seguridad en la vía Panamericana y frenar las afectaciones al sector productivo.