Amenaza fue corroborada por el Ejército: Fico y Rendón al explicar que el dron era de gran capacidad

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, insistieron en que la cancelación de la visita a Hidroituango obedeció a una alerta real de seguridad confirmada por el Ejército y no a una situación “inventada”, como —según dijeron— ha querido hacer ver el Gobierno nacional.

Ambos mandatarios aseguraron que la información fue recibida entre la noche anterior y la mañana del evento, tras reportes de sobrevuelos de drones de alta capacidad en inmediaciones del proyecto y de la posible instalación de cargas explosivas en la vía entre San Andrés de Cuerquia y Toledo.

“La recomendación fue no asistir”

El gobernador Rendón sostuvo que la decisión se tomó luego de que la Fuerza Pública corroborara la información y recomendara no desplazarse hasta el lugar.

“Eso no es fruto de nuestra imaginación, porque es la misma Fuerza Pública no solo quien nos da la alerta, sino quien además nos recomienda no asistir al evento”, afirmó.

Explicó que el intendente jefe del esquema de seguridad fue quien hizo la primera alerta tras validar con personal del Ejército en la zona. Según relató, el dron permaneció sobrevolando el área “como si estuviese tomando coordenadas del sitio exacto donde se iba a desarrollar la rueda de prensa”, lo que elevó el nivel de riesgo.

Rendón agregó que posteriormente recibieron información, también validada por el Ejército, sobre la supuesta instalación de explosivos en la vía por donde debía movilizarse la caravana. “Hasta tanto no se desactiven esas cargas por parte de los equipos antiexplosivos del Ejército y la Policía Nacional, no vamos a poder permitirles el regreso a estos compañeros de trabajo”, indicó, al referirse a integrantes de los equipos de Gobernación y Alcaldía que permanecían en la zona.

EPM: sistema eléctrico es robusto y redundante

Durante la declaración, se explicó que, aunque se han presentado atentados contra infraestructura energética en el pasado, el sistema operado por EPM cuenta con una arquitectura redundante que evita una afectación generalizada.

“No es una línea radial, no es como llamamos espina en pescado, que dependemos solamente de una troncal, sino que tenemos un sistema muy redundante”, se señaló, al explicar que la red permite suplir nodos afectados por otras vías alternativas.

Sin embargo, advirtieron que eso no elimina el riesgo. “El sobrevuelo de los drones en Hidroituango no es para poner un pendón de felicitaciones”, se dijo, al comparar la modalidad con ataques registrados en departamentos como Cauca y Bolívar, donde los sobrevuelos precedieron acciones armadas.

También subrayaron el carácter estratégico de Hidroituango para el país. Actualmente, la central aporta 1.200 megavatios con su primera etapa, y la segunda fase —con otros 1.200 megavatios proyectados— es presentada como clave para enfrentar el déficit de generación frente a la demanda.

“El único proyecto que hay en este momento en Colombia de esa magnitud es Hidroituango, la etapa 2”, afirmaron, al señalar que su entrada plena ayudaría a evitar escenarios de racionamiento en los próximos años.

Cuestionamientos directos al presidente Petro

El tono más fuerte lo marcó el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que el Gobierno nacional desestimó una alerta que, según dijo, provino de la misma Fuerza Pública.

“No podemos aceptar que una información que provino de la misma Fuerza Pública digan que no hubo alerta cuando la alerta sí existió y nos recomendaron inclusive no ir”, afirmó.

Más adelante lanzó una declaración directa contra el presidente:

“A Petro no se le da nada si sus amigos de las FARC nos asesinan al gobernador y a mí. Es más, se quita un problema encima”, dijo.

Gutiérrez cuestionó lo que calificó como una actitud de “desprecio” frente a mandatarios regionales elegidos democráticamente y aseguró que mientras a estructuras criminales se les otorgan beneficios en el marco de la política de “paz total”, a las autoridades locales se les reducen esquemas de protección.

Por su parte, el gobernador preguntó públicamente por qué, según él, el Gobierno no actúa con mayor contundencia contra alias “Calarcá”, cabecilla del Frente 36 de las disidencias, y afirmó que “aquí lo que se necesita es actuaciones contundentes contra este criminal y todos sus encuaces”.

Ambos mandatarios reiteraron su respaldo a la Fuerza Pública y señalaron que la cancelación de la visita buscó proteger la vida de más de 100 personas, entre periodistas, técnicos y funcionarios que asistirían al evento.