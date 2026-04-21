Debates y amenazas: los temas que marcan la campaña

En Hora20, una mirada a la discusión alrededor de los debates presidenciales, las condiciones que imponen los candidatos, la necesidad de la confrontación de ideas y el efecto del debate en unas elecciones. Después, el análisis a la seguridad y amenazas a los candidatos. Al final, las movidas internacionales de Gustavo Petro al final de su mandato.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, internacionalista y doctora en Filosofía, manifestó que el país está en mora de institucionalizar los debates en época electoral. “Los candidatos tienen distintos niveles de incentivo para participar, pero para el elector son muy importantes, entonces debemos pensar en una comisión de debates, como la que hay en EE. UU. y que podría estar cerca de un ente electoral, aunque se deben negociar términos, pero que no deje a candidatos la capacidad de decidir si van o no”. De otro lado, dijo que no es conveniente el tono de la conversación sobre la que se ha dado el tema de los debates: “Esto no es exclusivo de Cepeda, son también Paloma o Abelardo con esto de los retos, como si habláramos de un duelo; eso no es constructivo para la conversación”.

Sobre la exclusión de sectores diferentes a los extremos, dijo que el debate es ejercicio democrático y que hay mucha gente indecisa, que es de centro y entonces solo se presentan las versiones de los extremos. “Los debates deben reconstruir de la mejor manera posible la conversación política del país. Imagine un debate solo entre extremos; eso genera abstencionismo porque se siente que nadie lo representa. Hay que buscar un equilibrio donde haya representación ideológica diversa”.

Para Yohir Akerman, periodista, columnista e investigador, cuando un candidato reta y pone condiciones, muestra cómo se aproxima a la democracia y eso es lo que vemos, “donde el debate es el síntoma y la forma como entienden la democracia es la enfermedad”. Detalló que el debate no se debe entender como un favor, sino como una obligación: “El que aspira a gobernar debe mostrar cómo piensa bajo presión, cómo reacciona a preguntas; son elementos importantes para el ejercicio democrático”. Resaltó que la exclusión de sectores de los debates limita el ejercicio democrático, teniendo en cuenta que este es un escenario en el que se definen favoritismos.

En cuanto a las amenazas, dijo que el manejo político de estas produce efectos irreales: “Eso pesa mucho porque cuando una amenaza entra al debate político, endurece el discurso, genera solidaridad, internacionaliza la discusión y genera victimización. Existe una amenaza que esperemos no se materialice, pero vuelvo a que la enfermedad es el manejo y la instrumentalización de la violencia en campaña. Ningún candidato debería recibir amenazas en Colombia”.

Alejandro Chala, investigador en la Fundación Paz y Reconciliación, politólogo y columnista, explicó que hasta cierto punto el país está en un nivel muy alto de polarización: “Estamos en fase de transición donde está en juego el juicio electoral y el modelo de país que mediará de 10 a 20 años”. Advirtió que el rol de los medios en el ejercicio no debe ser construcción de consenso, sino la canalización de diferencias para que la pluralidad se exprese en mesa de debate y se dé una sensación de que todos sean escuchados. “Es importante el rol de grandes medios en la organización de debates; por ejemplo, en Chile hacen grandes alianzas los medios, cada medio se enfoca en temas, le da prevalencia a discusiones y los medios se sinceran desde líneas editoriales”. Por otro lado, señaló que hasta cierto punto los medios deben ser sinceros en la definición de país y en las discusiones; “es buena la transparencia para que haya mejor diálogo”.

Para Gustavo García, exviceministro del Interior y abogado, el debate tiene un trasfondo democrático, lo cual debe permitir conocer a los candidatos y que los ciudadanos hagan comparaciones. “El espíritu democrático es importante y debe tener regulación y reglamentación sobre cómo se deben hacer”. También comentó que la forma como se tratan los candidatos es circense: “Hay gritos y eso muestra la baja calidad de las candidaturas y la falta de respeto al elector”. Manifestó que a 40 días de las elecciones hay muchos electores indecisos y que, al no tener la participación de todos los candidatos en los debates, esos indecisos tendrán que elegir entre los que van adelante, porque son los que terminan invitados a los debates. “Es importante escuchar todas las voces; los 13 candidatos deben tener el espacio de debate y este no se puede restringir”.

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