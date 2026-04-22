Política de seguridad y de paz: hablan los asesores de las campañas

En la alianza Hora20 y El País en elecciones empezamos una ronda de debates en la que los asesores de las campañas de diversos temas vienen y le presentan a la audiencia las principales propuestas. Hoy el turno fue para los asesores en materia de seguridad de las campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López, quienes explicaron los detalles sobre su estrategia en seguridad, la visión sobre seguridad territorial, seguridad ciudadana y cómo enfrentarán las estructuras criminales. También los planes en materia de justicia, economías ilegales y cómo será la agenda de paz en sus gobiernos.

Lo que dicen los asesores

Daniel Palacios, asesor de la campaña de Paloma Valencia y exministro del Interior, aseguró que a través de la seguridad total el país llegará a la verdadera paz, “hay que trabajar en proteger al ciudadano y castigar al que delinque, entonces toca reactivar el liderazgo del presidente, donde se reactive la Fuerza Pública”. Detalló que se necesita un plan de choque para reactivar todas las capacidades de la Fuerza Pública, además, planteó la necesidad de militarización de troncales como Valle y Cauca. Por otro lado, hizo énfasis en la focalización de los 100 municipios más violentos, donde tasa de homicidio y extorsión es más alta con estrategia diseñada para cada lugar, “hay que aumentar el presupuesto, hay que hacer un Plan Colombia nuevo que traiga más capacidad. Son varias acciones desde el primer día con el mensaje de que la defensa es al ciudadano y de llevar a la cárcel al que delinque”.

Sobre las economías ilegales explicó que la gasolina que alimenta la delincuencia es el narcotráfico, “pero también tenemos la extorsión y la minería ilegal que representa $8 billones de dólares a los criminales. Incluso, hoy la minería ilegal está casi que reemplazando al narcotráfico como fuente de financiamiento de criminales. Hay que asfixiar finanzas de grupos criminales”. Enfatizó que se va a volver a la aspersión, “podemos hablar de reducir entre 60 y 80 mil hectáreas durante los cuatro años”. En cuanto a la política de paz, dijo que la paz total no continúa, “la evaluación ya está con el incremento de inseguridad, la paz total no va más. Las órdenes de captura se reactivan el 7 de agosto”.

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Hugo Acero, asesor de la campaña de Sergio Fajardo, exsecretario de Seguridad de Bogotá, comentó que el país pasó de pescas milagrosas a unos niveles de confinamiento donde se puede transitar, pero nse sabe a dónde se puede llegar, “hay territorios completamente controlados; esto no viene de este gobierno, viene de antes”, en ese sentido, dijo que los territorios hay que recuperarlos con presencia militar y policial, “también con un plan integral, no es solo presencia militar que después se retira. En Cauca y Catatumbo no ha pasado nada después de intervenciones, por eso las intervenciones deben ser integrales y debe pasar por justicia, presencia Fiscalía, de justicia, jueces, etc. Es una intervención también de desarrollo territorial”. Sobre el número de efectivos, dijo que hay un nivel de policía que tiene que ver con una formación anual de en promedio 8 mil policías, “en cuatro años hay 32 mil, pero esto también implica vincular algunos soldados profesionales en áreas estratégicas y previo a formación como policías”.

Sobre economías ilícitas como minería y narcotráfico, advirtió que toca mirar es la cadena completa, “toca atacar los precursores químicos y hacer control estricto, al tema del mercurio en la minería y también en cadenas más pequeñas como el comprador”. De cara a la paz advirtió que hay que cumplir con acuerdos del 2016, mientras que sobre la paz total dijo que hay unas mesas activas de diálogo, las cuales toca evaluar bajo compromisos, agendas y puntos claros, aunque resaltó que no habrá ceses ni treguas.

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Eduardo Zapateiro, asesor de la campaña de Abelardo de la Espriella, general en retiro y excomandante del Ejército Nacional, comentó que el control territorial es lo más importante que se tiene que recuperar, “hoy el control está perdido en todo el país, incluso, en las ciudades. Abelardo de la Espriella ha sido tajante en cubrir los corredores estratégicos en Cauca, Arauca y Catatumbo, los cuales están perdidos. Operaciones contundentes en esos corredores estratégicos”. Advirtió un trabajo coordinado con Fiscalía y con Policía para atacar cabecillas y objetivos de alto valor estratégico. También insistió en la necesidad de contener a las estructuras criminales, “no podemos dejar que el terrorismo siga expandiéndose. Vamos a preservar estructuras críticas y atacar columnas que el Estado pelea con un sistema criminal híbrido”.

Resaltó que se debe golpear toda la cadena logística del narcotráfico: “aspersión, erradicación. A quien la siembra hay que llevarle alternativas, además, toca golpear la red criminal del narcotráfico. Esto tiene que ser un ejercicio integrado. Abelardo de la Espriella ha dicho que irá al territorio, que gobernará desde allá”.

Frente a la paz, dijo que el candidato ha expresado que los criminales tienen la vía del sometimiento o la caída de todo el peso del Estado, “al Estado le toca aplicar la fuerza, los procesos de paz han sido canal de fortalecimiento de los bandidos”.

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Carlos Medina, asesor de la campaña de Claudia López y exviceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, manifestó que parte de la base de la toma de decisión de la campaña de López, es que no va más la paz total, “esto implica que no hay territorio vedado para la Fuerza Pública. También implica que para recuperar las capacidades operativas es necesario recuperar las líneas de trabajo con aliados, hay que retomar la conversación con Estados Unidos y con Israel en lo que tiene que ver con la seguridad del país. Es recuperar las capacidades cuando no hay recursos y cuando el hueco fiscal es brutal, pero toca recuperar capacidades”.

Otra de las propuestas centrales es la Fiscalía Antimafia, “esto pasa a un escenario de judicialización del crimen organizado: terrorismo y corrupción”.

Por último, dijo que en el programa de Claudia está el acuerdo de 2016 y se plantea posibilidad de cierre judicial de lo que no se hizo con Justicia y Paz, “de cara al nuevo reto de paz hay aspecto fundamental: el comisionado de paz será el ministro de Justicia, Defensa y la Fiscal General”.

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