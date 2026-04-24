“Ocaña se encuentra secuestrada, aislada, confinada”: Nelson Arévalo desde CORPOREDDEH

Norte de Santander

Desde el viernes 17 de abril hasta la fecha, se han presentado seis secuestros en la región del Catatumbo. Cinco de ellos en territorio de la provincia de Ocaña. Hecho que enciende las alarmas de la comunidad y las organizaciones defensoras de DD.HH.

Nelson Arévalo, director de Corporredeh capítulo Ocaña lamentó la difícil situación de orden público que se vive en su municipio.

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“Lamentable esta situación que se está viviendo nuevamente en estos días, este incremento en casos de secuestro. Vemos como Ocaña y la provincia se encuentra también secuestrada, aislada, confinada, porque las vías desde Ocaña a Cúcuta y desde Ocaña a Aguachica, que es la salida del Catatumbo, a diario salen, raptan, secuestran, quitan los vehículos, los esquemas, hacen lo que quieren”.

Arévalo también cuestionó el papel de la fuerza pública en la región, aún después de los múltiples llamados de la comunidad, de organizaciones sociales e incluso de las autoridades administrativas.

“No entendemos qué pasa con este gobierno indolente. No sabemos si la fuerza pública está limitada, si no está presente o si esto es una orden del Gobierno Nacional. Estamos solos, la comunidad de Ocaña, la provincia, toda la región del Catatumbo. Estamos a la deriva, sin gobierno, sin alguien que nos proteja. Es una realidad que se está viviendo y que las comunidades, la población, los comerciantes, los adultos mayores, los niños, lo estamos viviendo a diario”.

Así mismo lamentó el aumento de secuestro de la población joven y adultos mayores en la región del Catatumbo.

“En este momento hay varios menores y también adultos mayores (secuestrados). O sea, esta es una guerra que no tiene tregua y que no tiene respeto al derecho humanitario. Esa es la lectura que tienen las comunidades, la población de Ocaña, la población del Catatumbo”.