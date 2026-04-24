Nairo Quintana, como en los viejos tiempos: Ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias y es líder

Nairo Quitana, ganador de la segunda etapa de la Vuelta a Asturias / Twitter: @Movistar_Team

Nairo Quintana consiguió la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, triunfo que le permitió convertirse en el nuevo líder de la clasificación general de la carrera. Diego Pescador, su compañero de equipo, también fue protagonista durante la jornada.

Nairo y una dedicatoria especial

Nairo cruzó primero la línea de meta tras los 140.8 kilómetros que compusieron la fracción entre Llanes y Pola de Lena, recorrido que contaba con cuatro puertos de montaña, dos de segunda, uno de primera y uno de tercera categoría.

El boyacense se impuso con una diferencia de 26″ sobre el español Adriá Pericas; mientras que Diego Pescador, compatriota y compañero de Nairo, ocupó el tercer puesto a 1′21″.

En el momento de cruzar la línea de meta, Nairo Quintana levantó su mano al cielo, en lo que fue una dedicatoria para Cristian Camilo Muñoz, corredor colombiano del NU y quien este viernes falleció en España, sin poder competir en la misma carrera.

En la clasificación general de la carrera, Nairo Quintana lidera la competencia con 31″ de ventaja sobre el mismo Pericas. El español Samuel Fernández es cuarto a 1′23″; mientras que Diego Pescador se encuentra cuarto a 1′27″.

¿Cómo será la tercera etapa de la Vuelta a Asturias?

Este sábado se llevará a cabo la tercera etapa de la Vuelta a Asturias, jornada que contará con 157.2 kilómetros con dos puertos de montaña, uno de primera y otro de segunda categoría, entre Figuera y Vegadeo.