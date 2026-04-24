Luto en el ciclismo colombiano: fallece Cristian Camilo Muñoz y conmociona al ciclismo internacional

El ciclismo colombiano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento del pedalista boyacense Cristian Camilo Muñoz Lancheros, quien perdió la vida este viernes 24 de abril en Europa, como consecuencia de complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido días atrás en competencia.

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Muñoz, de 30 años, había sufrido una fuerte caída el pasado 18 de abril durante la disputa del Tour du Jura, en Francia. El incidente le provocó una grave lesión en la rodilla que, aunque en principio fue tratada, terminó agravándose con el paso de los días. Posteriormente, el corredor se trasladó a Asturias junto a su equipo, el NU Colombia, donde su estado de salud empeoró, obligando a su hospitalización e intervención quirúrgica.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, las complicaciones fueron irreversibles. La noticia fue confirmada por su equipo mediante un comunicado oficial en el que expresaron el profundo dolor por la pérdida de su compañero:

“Para el equipo de ciclismo Nu Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia”.

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La tragedia ha generado una fuerte conmoción en el pelotón internacional y, especialmente, en el ciclismo colombiano, que hoy lamenta la partida de uno de sus corredores. Como muestra de duelo y respeto, el equipo NU Colombia tomó la decisión de retirarse de la Vuelta a Asturias, en una jornada marcada por el silencio y la solidaridad entre equipos.

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Antes del inicio de la segunda etapa de la competencia, la organización de la carrera realizó un emotivo minuto de silencio en memoria de Cristian Camilo Muñoz. Además, los vehículos oficiales de la prueba lucieron crespones negros como símbolo de luto, en una despedida que unió al ciclismo en torno al recuerdo del corredor colombiano.