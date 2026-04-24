Egan Bernal cerró una gran semana en el Tour de Los Alpes: Terminó segundo en la general

Egan Bernal se aseguró el segundo lugar del Tour de Los Alpes con un emocionante embalaje. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Egan Bernal se coronó subcampeón del Tour de Los Alpes, luego de terminar segundo en la última etapa de la carrera, celebrada este viernes entre Trento y Bolzano, con un recorrido de 128.6 kilómetros.

El subcampeonato para Egan llegó en una emocionante definición en el embalaje, imponiéndose a su compañero de equipo, el neerlandés Thymen Arensman, hasta hoy dueño de dicha plaza. El zipaquireño también le ganó al australiano Michael Storer, quien finalizó cuarto.

El italiano Giulio Pellizzari selló su título y se consagró como el mejor de la competencia, luego de imponerse en la última fracción de la carrera, con un acumulado de 3H20′36″, llegando 30″ por delante de Bernal. En la general, el corredor del Red Bull BORA le tomó 40″ al colombiano.