20 años de cárcel para oficial del Ejército que asesinó y torturó a un campesino en Frontino
Leider Ortiz Ortiz aceptó su responsabilidad en los actos de tortura y homicidio de un campesino el pasado 7 de octubre de 2025, en una base militar de Frontino.
Frontino, Antioquia
Según el reporte oficial, la víctima de 27 años de edad que presentaba una discapacidad cognitiva, fue torturada, desnudada, golpeada, amarrada a un árbol y arrojada al río El Cerro.
Durante aproximadamente cinco horas la víctima estuvo retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal. Posteriormente, el hombre murió en el baño de la guarnición debido a la gravedad de sus heridas.
El cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río y fue hallado tres semanas después de lo ocurrido y enviado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Al suscribr un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Leider Ortiz Ortiz fue condenado a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.
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Por este caso fueron judicializados y actualmente cumplen medida privativa de la libertad el Sargento Segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el Cabo Segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.