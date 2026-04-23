20 años de cárcel para oficial del Ejército que asesinó y torturó a un campesino en Frontino. Foto: Fidcalía General de la Nación.

Frontino, Antioquia

Según el reporte oficial, la víctima de 27 años de edad que presentaba una discapacidad cognitiva, fue torturada, desnudada, golpeada, amarrada a un árbol y arrojada al río El Cerro.

Durante aproximadamente cinco horas la víctima estuvo retenida en las instalaciones militares con el supuesto de que pertenecía a un grupo armado ilegal. Posteriormente, el hombre murió en el baño de la guarnición debido a la gravedad de sus heridas.

El cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río y fue hallado tres semanas después de lo ocurrido y enviado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Al suscribr un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Leider Ortiz Ortiz fue condenado a 20 años y 2 meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

Por este caso fueron judicializados y actualmente cumplen medida privativa de la libertad el Sargento Segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el Cabo Segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.