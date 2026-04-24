En la práctica, lo que hace el decreto pensional es robarle a los jóvenes su ahorro: Claudia López

En las últimas horas se conoció que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, expidió el Decreto 0415, mediante el cual se establecen las reglas y plazos para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladen los recursos de los trabajadores que efectuaron el proceso de cambio de régimen con destino a Colpensiones.

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Según cifras de Colpensiones con corte al 5 de febrero de 2026, un total de 119.632 afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) han ejercido su derecho al traslado hacia el Régimen de Prima Media.

El decreto, firmado por los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y del Trabajo, Antonio Sanguino, impone términos estrictos para el giro de los dineros.

En ese sentido, en 6AM W de Caracol Radio, habló la candidata presidencial Claudia López, quien explicó lo que sucederá con este decreto.

“Los que estamos preocupados por el decreto del gobierno tenemos la razón, lo que aprobó el Congreso, determinó que los ahorros que están en los fondos privados de pensiones de la gente más joven tenían la opción de pasarse al régimen público, y que si se pasaba, esa plática que está en los fondos de pensiones privados se la íbamos a pasar a un fondo público de ahorro para los jóvenes en el Banco de la República, para que allá ese fondo público tenga ese ahorrito, no se lo gaste ningún gobierno, sino que con eso se garantice la pensión de la gente que hoy es joven, pero algún día llegará mayor y necesitará su pensión.

Pero, por otro lado, el decreto del Gobierno lo que hizo es decir que la plata no se va a pasar al Fondo de Ahorro para los Jóvenes del Banco de la República, sino a Colpensiones. Si la pasan a Colpensiones, Colpensiones tiene la obligación legal de irse gastando la plata que le entra en pagarle las pensiones a los mayores como nosotros. Eso lo que quiere decir es que se les roba el ahorro a los jóvenes”, indicó la candidata.

Sobre los debates presidenciales:

En este punto la candidata presidencial, Claudia López, dijo que estaba desconcertada de Iván porque con él era con quien hacía debates en el Senado “al Iván que conocí era uno que debatía, que citaba debates y ahora veo a un Iván que se ‘aculilla’ y no va a debates”.

Archivo de la investigación por el Metro de Bogotá

“Han sido tres años de injusticia, de calumnias. Yo no tengo un solo caso de corrupción. Yo no contraté el metro, lo contrató Enrique Peñalosa y yo me hice asegurar con las diferentes instancias de que ese contrato fuera transparente. En efecto lo fue y por eso lo sacamos adelante. Agradezco que la justicia haya determinado después de tres años que eso era totalmente falso”.

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