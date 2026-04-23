Paloma Valencia demandó el decreto que ordena el traslado de 25 billones de pesos de fondos privados

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia demandó ante el Consejo de Estado el Decreto 0415 de 2026, de la reforma pensional, que ordena el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados de pensión a Colpensiones, y que según el Gobierno se usarán para asegurar el financiamiento del sistema pensional y el pilar contributivo.

En su cuenta de X la candidata señaló que se trata de un “robo descarado” de los recursos de quienes se trasladaron de régimen pensional y no han cumplido los requisitos para jubilarse.

Señala además que la Reforma Pensional dispuso que los Fondos de Pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse, y que “en ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones”.

“Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones”, dijo.

En su demanda la senadora le pide al Consejo de Estado que suspenda con urgencia este Decreto.

“El dinero de los colombianos está en riesgo y puede terminar despilfarrándose durante elecciones”, concluyó.