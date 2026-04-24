Emiliana Arango se despide de Madrid tras caer ante la checa Noskova

La tenista colombiana Emiliana Arango finalizó su participación en el WTA 1000 Madrid luego de caer en la segunda ronda frente a la checa Linda Noskova, una de las jugadoras más fuertes del circuito actual. El compromiso, disputado en la Caja Mágica, terminó en sets corridos con parciales de 6-3 y 6-2 a favor de la europea en poco más de una hora de juego.

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Desde el inicio del encuentro, Noskova dejó claras sus intenciones al imponer un ritmo sólido y efectivo, respaldado principalmente por su servicio. La checa mostró una alta efectividad con su primer saque, lo que le permitió dominar los puntos clave y mantener el control del partido. Además, logró romper el servicio de la colombiana en varias oportunidades, marcando una diferencia que Arango no pudo revertir.

Por su parte, Arango intentó mantenerse competitiva y generó algunas opciones de quiebre, pero no logró concretarlas ante la solidez de su rival. La diferencia en los momentos decisivos terminó inclinando la balanza a favor de Noskova, quien confirmó su condición de favorita y avanzó sin mayores complicaciones.

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Con este resultado, Colombia se queda sin representantes en el torneo madrileño, tras la eliminación previa de Camila Osorio. A nivel sudamericano, también quedaron fuera otras competidoras importantes, dejando a la argentina Solana Sierra como la única sobreviviente en el cuadro principal.

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Más allá de la derrota, Arango continúa mostrando progreso en el circuito, con un leve ascenso en el ranking mundial que la acerca a Osorio en la lucha por consolidarse como la mejor raqueta femenina del país en esta gira sobre polvo de ladrillo.