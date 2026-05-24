Sebastián Montoya logró espectacular remontada en Canadá: Así quedó en la clasificación

El piloto colombiano Sebastián Montoya fue uno de los grandes protagonistas en la carrera de la Fórmula 2 celebrada este domingo, en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, Canadá. Montoya protagonizó una espectacular remontada.

El corredor de 21 años, que había partido 18, remontó un total de 13 posiciones, concluyendo quinto y sumando 10 puntos, su mejor resultado en lo que va de la temporada con el Prema Racing.

El ganador en Canadá fue el noruego Martinius Stenshorne, quien completó 35 puntos en el campeonato, ascendiendo al cuarto lugar de la clasificación del campeonato mundial.

El piloto italiano Gabriele Minì lidera el campeonato con 57 puntos, seguido por el búlgaro Nikola Tsolo, con 47; mientras que el podio lo completa el brasileño Rafael Câmara, con 36 puntos.

¿Cómo va Sebastián Montoya?

El piloto colombiano Sebastián Montoya, luego de su quinto puesto en Montreal, figura en la undécima posición del campeonato mundial de la Fórmula 2 con 14 puntos. A solo dos del paraguayo Joshua Dürksen.

Clasificación mundial de la Fórmula 2

1) Gabriele Minì: 57 Puntos

2) Nikola Tsolo: 47

3) Rafael Câmara: 36

4) Martinius Stenshorne: 35

...

11) Sebastian Montoya: 14

¿Cuándo y dónde será la próxima carrera?

La cuarta parada de la Fórmula 2 será en el circuito urbano de Mónaco, programada para el disputarse en dos semanas, entre el 4 y 7 de junio.