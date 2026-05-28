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28 may 2026 Actualizado 16:27

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Roland Garros HOY: Camila Osorio hace historia y se clasifica a la tercera ronda del certamen

La tenista colombiana derrotó en una apasionante definición a la kazaja Yúliya Putíntseva.

Roland Garros HOY: Camila Osorio hace historia y se clasifica a la tercera ronda del certamen. (Photo by Robert Prange/Getty Images)

Roland Garros HOY: Camila Osorio hace historia y se clasifica a la tercera ronda del certamen. (Photo by Robert Prange/Getty Images) / Robert Prange

Roland Garros HOY: Camila Osorio hace historia y se clasifica a la tercera ronda del certamen. (Photo by Robert Prange/Getty Images)
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María Camila Osorio hizo historia en la mañana de este jueves 28 de mayo, luego de clasificarse a la tercera ronda de Roland Garros 2026. La deportista nacional derrotó a la kazaja Yúliya Putíntseva en un apretado duelo con parciales 7-5, 6-7 y 7-5.

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En el primer set, la tenista colombiana logró sobreponerse a la adversidad y en una apretada definición se impuso por 7-5. Ahora bien, en el segundo, no logró quebrar a su rival y llevó la definión al tie-break, en la que perdió por 7(8)-6(6).

Todo se definió en el tercero y último set, aunque la cucuteña logró quebrar, inmediatamente después Putintseva hizo lo mismo para emparejar la historia 3-3. Más adelante, la kazaja aprovechó el saque para puntuar y logró quebrar posteriormente, pero Osorio hizo lo mismo en dos oportunidades para poner la historia 6-5 a favor y posteriormente imponerse con autoridad.

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Se trata de la primera vez en que Camila se clasifica a una tercera ronda de este Grand Slam. La última vez que una colombiana logró algo así fue Mariana Duque en el 2017. Osorio se enfrentará en la siguiente fase a la rusa Anna Kalinskaya, número 24 del mundo, este fin de semana.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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