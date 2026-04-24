El único centro comercial de Colombia que tiene un ‘bosque tropical’: Está a 120 km de Bogotá

El único centro comercial de Colombia que tiene un ‘bosque tropical’: Es a 120 km de Bogotá. Crédito: Sainc Ingenieros Constructores

Aunque para muchas personas el contraste entre urbanización y naturaleza resulta irredimible, el comercio ecológico se ha convertido en una tendencia a partir de la cual se crean nuevos espacios híbridos y conscientes de la huella en el medio ambiente.

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El centro comercial es el epicentro de la vida urbana en las ciudades modernas y, aunque pueda parecer contradictorio, justamente en estos espacios se hace evidente el impacto de la responsabilidad ambiental en el consumo.

Tal es el caso de proyectos como el centro comercial Primavera Urbana, que emplea un concepto novedoso en el que, además de la infraestructura urbana, se emplea una parte importante de su superficie para albergar una reserva natural.

¿Por qué es famoso el centro comercial Primavera Urbana?

De acuerdo con el Instituto de Turismo de Villavicencio, el centro comercial Primavera Urbana es reconocido como uno de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos de la Orinoquía colombiana por su integración de naturaleza y desarrollo urbano.

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El centro comercial tiene una superficie total construida de 115.000 m², de los cuales 89.000 corresponden a infraestructura urbana y 26.000 a zonas verdes.

Primavera Urbana Centro Comercial. Crédito: Primavera Urbana Ampliar Primavera Urbana Centro Comercial. Crédito: Primavera Urbana Cerrar

Primavera Urbana aprovecha su ubicación contigua al caño Buque y a una reserva natural compuesta por un bosque en galería para albergar un parque ecológico completo, que cuenta con un sendero ecológico con diferentes rutas.

Tiene un acuario principal integrado a un árbol que atraviesa tres pisos y es el hábitat de algunas de las especies de peces más representativas de la región, entre ellas el gancho azul, arawana plateada, cachamas blancas, pez Óscar, pirarucú, bagre cajaro y palometa.

Adicionalmente, tiene una cascada interna donde se encuentran más peces y en su recorrido se pueden observar algunos de los animales característicos del llano, como monos titís, zarigüeyas/chuchas, iguanas, ranas, mariposas, aves y flora como árboles yopos, yarumos, hobo, plantas como el balazo, bore, heliconias, entre otras especies nativas.

El área comercial tiene 28.051 m² y en ella hay locales de marcas diversas, además de una amplia oferta de restaurantes y cafés. También tiene 240 oficinas y 8 salas de juntas en un área de 25.477 m² distribuidas en dos torres empresariales, con 3 lobbies de recepción y ambientación.

El único centro comercial de Colombia que tiene un ‘bosque tropical’: Es a 120 km de Bogotá. Crédito: Primavera Urbana Ampliar El único centro comercial de Colombia que tiene un ‘bosque tropical’: Es a 120 km de Bogotá. Crédito: Primavera Urbana Cerrar

¿Dónde queda el centro comercial Primavera Urbana?

El centro comercial Primavera Urbana se encuentra ubicado en la calle 15 # 40-01, en el barrio El Buque, Villavicencio, Meta, Colombia, sobre la avenida Circunvalar.

Villavicencio está a 120 kilómetros de Bogotá y se puede llegar tomando el transporte público interdepartamental o en carro particular, en aproximadamente de dos horas y media a tres horas.

De acuerdo con su página web oficial, está abierto de lunes a viernes de 10:00 am a 8:00 pm y los sábados, domingos y festivos de 11:00 am a 9:00 pm.