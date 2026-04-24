Condenan a un hombre que asesinó a su pareja sentimental en Bosa en 2023

Condenas y absoluciones en caso de la exalcaldesa Yandra Brito / imagen de referencia. Foto: Getty Images( Thot )

El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra José Francisco Suárez de Ávila, por el feminicidio agravado de su pareja sentimental, en hechos ocurridos el 9 de octubre de 2023 en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, “el procesado habría agredido de manera reiterada a la víctima”, en hechos que iniciaron en un establecimiento abierto al público y continuaron en la vivienda que compartían.

El ente acusador señaló que, tras causarle graves lesiones, el hombre trasladó a la mujer a un centro asistencial, donde intentó desviar la atención de las autoridades. “Aseguró que las heridas habían sido ocasionadas por una supuesta caída en el baño de la vivienda”; sin embargo, la víctima falleció como consecuencia del ataque.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó “registros fílmicos de cámaras de seguridad que dan cuenta de la agresión y las heridas que derivaron en su muerte”.

Además, se acreditó que la mujer “fue sometida por parte del agresor a un ciclo de violencia física y psicológica, así como a control sobre su entorno social”.

La audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo 10 de junio.