En marzo y abril, habrá cierre total en túneles Boquerón y Renacer de la vía Bogotá-Villavicencio

En marzo y abril, habrá cierre total en los túneles Boquerón y Renacer de la vía Bogotá-Villavicencio

La vía Bogotá-Villavicencio es una de las rutas más importantes debido a la cantidad de viajeros que diariamente la utilizan. Con el fin de realizar actualización y trabajos de mantenimiento electromecánicos y de los sistemas inteligentes de transporte, se requiere el cierre total nocturno de los túneles Boquerón y Renacer.

De acuerdo con la programación y el Plan de Manejo de Tráfico, estas actividades se realizarán entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente, de lunes a jueves durante las siguientes semanas:

Marzo de 2026: Del 9 al 12 y del 16 al 19

Abril de 2026: Del 13 al 16 y del 20 al 23

“El cierre es indispensable para ejecutar las actividades de instalación, integración y pruebas de la señalización dinámica del Túnel Boquerón, así como para realizar el mantenimiento de los ventiladores y transformadores de media tensión de las subestaciones del Túnel Renacer, por lo que habrá maquinaria pesada además del personal en ambos carriles de circulación”, asegura Coviandina.

Sin embargo, los conductores deben tener en cuenta que la movilidad local entre Bogotá y Quetame estará habilitada por la vía antigua de Cristo Rey que conecta con el peaje Boquerón II (ruta 40CN01 a cargo del Invías), así como desde Villavicencio hasta Guayabetal y sus zonas veredales.

“Programe su viaje con antelación, evítese inconvenientes. Estos trabajos son por y para su seguridad a la hora de transitar por este importante corredor vial”, agrega Coviandina.