Estas son las especies invasoras, aparte del hipopótamo, que hay en Colombia: Listado oficial 2026
En el listado de especies exóticas que son consideradas invasoras en Colombia hay plantas, invertebrados, anfibios, peces e incluso aves.
La decisión del Ministerio de Ambiente de llevar a cabo un costoso plan para reducir la población de hipopótamos con métodos como eutanasia y extracción, abrió el debate en torno al manejo adecuado de las especies invasoras en el país.
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Aunque el debate implica poner sobre la mesa aspectos técnicos, éticos e incluso sociales, lo cierto es que las autoridades como el MinAmbiente, Parques Nacionales Naturales y el Instituto Humboldt realizan un monitoreo constante ante el riesgo de otras invasiones que podrían impactar irreversiblemente los ecosistemas endémicos.
Listado de especies invasoras en Colombia 2026
El Ministerio de Ambiente publicó la Resolución 0067 de 2023, la cual modifica el Artículo Primero de la Resolución 848 de 2008, dejando el listado de especies invasoras en 26, además de un género completo.
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La lista incluye ocho animales invertebrados, dos anfibios, ocho peces, un ave, un mamífero y seis especies de plantas.
En la categoría de fauna se incluyen las siguientes especies:
Flora
- Eichhornia crassipes – Buchón
- Kappaphycus alvarezii – Alga marina
- Ulex europaeus – Retamo espinoso
- Teline monspessulana – Retamo liso
- Melinis minutiflora – Canutillo / Yaragua
- Paulownia tomentosa – Pawlonia / Kiri (fue agregada en 2023)
Invertebrados
- Helix aspersa / Cornu aspersum – Caracol de tierra
- Electroma sp. – Mejillón (género)
- Paratrechina fulva – Hormiga loca
- Achatina fulica – Caracol gigante africano
- Charybdis halleri – Jaiba azul
- Callinectes exasperatus – Jaiba
- Penaeus monodon – Camarón de Asia o Camarón Jumbo
- Procambarus clarkii – Cangrejo rojo americano (agregado en 2023)
Anfibios
- Eleutherodactylus coqui – Rana Coqui
- Rana catesbeiana – Rana Toro
Peces
- Salmo trutta – Trucha común o Trucha europea
- Oncorhynchus mykiss – Trucha arcoíris
- Oreochromis niloticus – Tilapia nilótica
- Cyprinus carpio – Carpa
- Micropterus salmoides – Perca americana
- Oreochromis mossambicus – Tilapia negra
- Trichogaster pectoralis – Gourami piel de culebra
- Pterois volitans – Pez León
Aves
- Alopochen aegyptiaca – Ganso del Nilo (añadida en 2023)
Mamíferos
Hippopotamus amphibius – Hipopótamo común
¿Cuáles son las especies invasoras de mayor impacto en Colombia?
Entre las especies invasoras en Colombia se encuentran algunas que se han hecho conocidas entre el público general por el nivel de impacto que representan en los ecosistemas del país. Entre estas se encuentran el hipopótamo común, el caracol gigante africano y el buchón de agua.
Además, algunas que se han agregado más recientemente a la lista representan nuevos riesgos para especies locales, como es el caso del ganso del Nilo, el árbol del kiri y el cangrejo rojo americano.
Estas tres últimas, de acuerdo con lo revelado por el Instituto Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) e Invemar, han obligado a la formulación de estrategias de manejo por su impacto.
Tal es el caso del ganso del Nilo, proveniente de África como ave ornamental, la cual terminó compitiendo e hibridándose con otras especies, produciendo riesgos incluso relacionados con la transmisión de influenza aviar (H5N2).
El árbol de kiri, por su parte, es responsable de la reducción de biodiversidad endémica por su rápido crecimiento, que produce monocultivos y es difícil de controlar. El caso del cangrejo rojo americano también es apremiante por los daños que puede producir en ecosistemas acuáticos, lo que llevó a la formulación de un plan nacional de prevención, manejo y control.
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....