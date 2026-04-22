Estas son las especies invasoras, aparte del hipopótamo, que hay en Colombia: Listado oficial 2026. Getty Images

La decisión del Ministerio de Ambiente de llevar a cabo un costoso plan para reducir la población de hipopótamos con métodos como eutanasia y extracción, abrió el debate en torno al manejo adecuado de las especies invasoras en el país.

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Aunque el debate implica poner sobre la mesa aspectos técnicos, éticos e incluso sociales, lo cierto es que las autoridades como el MinAmbiente, Parques Nacionales Naturales y el Instituto Humboldt realizan un monitoreo constante ante el riesgo de otras invasiones que podrían impactar irreversiblemente los ecosistemas endémicos.

Listado de especies invasoras en Colombia 2026

El Ministerio de Ambiente publicó la Resolución 0067 de 2023, la cual modifica el Artículo Primero de la Resolución 848 de 2008, dejando el listado de especies invasoras en 26, además de un género completo.

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La lista incluye ocho animales invertebrados, dos anfibios, ocho peces, un ave, un mamífero y seis especies de plantas.

En la categoría de fauna se incluyen las siguientes especies:

Flora

Eichhornia crassipes – Buchón

Kappaphycus alvarezii – Alga marina

– Alga marina Ulex europaeus – Retamo espinoso

– Retamo espinoso Teline monspessulana – Retamo liso

– Retamo liso Melinis minutiflora – Canutillo / Yaragua

– Canutillo / Yaragua Paulownia tomentosa – Pawlonia / Kiri (fue agregada en 2023)

buchón (Eichomia crassipes). Getty Images / Emad aljumah Ampliar buchón (Eichomia crassipes). Getty Images / Emad aljumah Cerrar

Invertebrados

Helix aspersa / Cornu aspersum – Caracol de tierra

– Caracol de tierra Electroma sp. – Mejillón (género)

– Paratrechina fulva – Hormiga loca

– Hormiga loca Achatina fulica – Caracol gigante africano

– Charybdis halleri – Jaiba azul

– Jaiba azul Callinectes exasperatus – Jaiba

– Jaiba Penaeus monodon – Camarón de Asia o Camarón Jumbo

– Camarón de Asia o Camarón Jumbo Procambarus clarkii – Cangrejo rojo americano (agregado en 2023)

Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii). Getty Images / Fabrizio Moglia Ampliar Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii). Getty Images / Fabrizio Moglia Cerrar

Anfibios

Eleutherodactylus coqui – Rana Coqui

– Rana Coqui Rana catesbeiana – Rana Toro

Rana toro (Rana catesbeiana). Getty Images / Darwin Fan Ampliar Rana toro (Rana catesbeiana). Getty Images / Darwin Fan Cerrar

Peces

Salmo trutta – Trucha común o Trucha europea

– Trucha común o Trucha europea Oncorhynchus mykiss – Trucha arcoíris

– Trucha arcoíris Oreochromis niloticus – Tilapia nilótica

– Tilapia nilótica Cyprinus carpio – Carpa

– Carpa Micropterus salmoides – Perca americana

– Perca americana Oreochromis mossambicus – Tilapia negra

– Tilapia negra Trichogaster pectoralis – Gourami piel de culebra

– Gourami piel de culebra Pterois volitans – Pez León

Pez león (Pterois volitans). Getty Images / Federico Cabello Ampliar Pez león (Pterois volitans). Getty Images / Federico Cabello Cerrar

Aves

Alopochen aegyptiaca – Ganso del Nilo (añadida en 2023)

Ganso del nilo (Alopochen aegyptiacus- Alopochen aegyptiaса). Getty Images / Vicki Jauron, Babylon and Beyond Ampliar Ganso del nilo (Alopochen aegyptiacus- Alopochen aegyptiaса). Getty Images / Vicki Jauron, Babylon and Beyond Cerrar

Mamíferos

Hippopotamus amphibius – Hipopótamo común

Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Hipopótamos en Colombia, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

¿Cuáles son las especies invasoras de mayor impacto en Colombia?

Entre las especies invasoras en Colombia se encuentran algunas que se han hecho conocidas entre el público general por el nivel de impacto que representan en los ecosistemas del país. Entre estas se encuentran el hipopótamo común, el caracol gigante africano y el buchón de agua.

Además, algunas que se han agregado más recientemente a la lista representan nuevos riesgos para especies locales, como es el caso del ganso del Nilo, el árbol del kiri y el cangrejo rojo americano.

Estas tres últimas, de acuerdo con lo revelado por el Instituto Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) e Invemar, han obligado a la formulación de estrategias de manejo por su impacto.

Tal es el caso del ganso del Nilo, proveniente de África como ave ornamental, la cual terminó compitiendo e hibridándose con otras especies, produciendo riesgos incluso relacionados con la transmisión de influenza aviar (H5N2).

El árbol de kiri, por su parte, es responsable de la reducción de biodiversidad endémica por su rápido crecimiento, que produce monocultivos y es difícil de controlar. El caso del cangrejo rojo americano también es apremiante por los daños que puede producir en ecosistemas acuáticos, lo que llevó a la formulación de un plan nacional de prevención, manejo y control.