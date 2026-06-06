Siembran mil frailejones en Murillo para proteger los páramos del Tolima

Tolima

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, las fuerzas armadas, autoridades locales y la comunidad realizaron la siembra de mil frailejones en la Reserva Natural El Toro, ubicada en el municipio de Murillo, norte del Tolima.

La jornada fue liderada por la Policía Nacional en el Tolima, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en articulación con el Ejército Nacional, la Defensa Civil y alcaldías, para aportar a la restauración y conservación ambiental.

Los frailejones son una especie fundamental para la protección de los ecosistemas de páramo, la regulación hídrica y la conservación de las fuentes de agua que abastecen a miles de familias en la zona.

“Estas actividades reflejan el compromiso institucional con la preservación de los recursos naturales y la construcción de entornos más sostenibles para las futuras generaciones. Cada árbol y cada frailejón sembrado representa una acción concreta en favor del medio ambiente, la vida y el bienestar de las comunidades”, manifestó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

A la par, en el municipio de San Sebastián de Mariquita se llevó a cabo la siembra de 500 árboles de la especie gualanday, contribuyendo así al fortalecimiento y embellecimiento de las zonas verdes.

“La Policía Nacional continuará promoviendo espacios de educación, protección y conservación ambiental, fortaleciendo el trabajo articulado con las autoridades y la ciudadanía para contribuir al cuidado de los ecosistemas estratégicos del departamento”, concluyó Vargas.