Preocupación en Ibagué por la creciente violencia contra los agentes de tránsito

Ibagué

El director Operativo de Tránsito de Ibagué, Giovanny Posada, se mostró preocupado por las constantes agresiones contra los integrantes del Cuerpo de Agentes de Tránsito registradas en lo corrido del presente año. Según Posada, se tiene reporte de por lo menos 15 agresiones contra los agentes.

En algunos de los casos, las agresiones provienen de conductores en estado de embriaguez, quienes se oponen a los controles de los agentes o incluso intentan escapar de los mismos.

“De pronto la persona, al verse detectada, reacciona de esta forma; por eso hemos articulado muchos operativos con la Policía, con acompañamiento por el tema de seguridad para los agentes y para los mismos ciudadanos. Llevamos más de 15 agresiones que han sufrido los agentes por personas que llegan al momento de ser detectadas y reaccionan de esta manera al sentirse descubiertas”, señaló.

El funcionario además agregó que algunos de estos conductores o agresores han sido judicializados por parte de la Fiscalía General de la Nación por el delito de agresión contra servidor público. Asimismo, contó que se ha sancionado a más de 400 conductores descubiertos en estado de embriaguez.

“Ya superamos las más de 400 personas que desafortunadamente han sido detectadas en estado de embriaguez. Hacemos operativos de jueves a domingo, con presencia en operativos que llamamos desenguayabe, que se hacen los domingos en la madrugada. La idea es seguir haciendo esta presencia de autoridad y que la gente entienda que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo su vida y afronta sanciones como la suspensión de la licencia”, explicó.

Posada aclaró que los infractores son de todas las edades y sexos, al igual que conductores de automóviles o motocicletas.