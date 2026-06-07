Caen dos presuntos extorsionistas de las disidencias de Calarcá en el suroriente del Tolima

Tolima

Un nuevo golpe asestó el Ejército Nacional a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el Tolima. En las últimas horas fueron capturados dos presuntos integrantes de la Comisión Darío Gutiérrez en el municipio de Dolores, suroriente del departamento.

Según el teniente coronel Jairo Mendoza, comandante del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, en la vereda San Pedro de Dolores, las tropas del Ejército interceptaron a los dos hombres durante un puesto de control mientras se movilizaban por una vía rural del sector.

“Gracias a las labores de inteligencia y a los controles permanentes adelantados por las tropas de la Sexta Brigada, ya son 16 los presuntos integrantes de este grupo armado organizado residual detenidos en menos de dos semanas en el suroriente del Tolima”, acotó el oficial.

Entre los capturados se encuentra alias Fleyver, requerido por la Fiscalía General de la Nación por el delito de lavado de activos. Durante el procedimiento, los soldados les incautaron aproximadamente 51 millones de pesos en efectivo, dinero que al parecer sería producto de extorsiones y otras actividades ilícitas desarrolladas en el suroriente del Tolima.

“Este resultado operacional contribuye a debilitar las economías ilícitas y las capacidades logísticas de esta estructura criminal al servicio de las disidencias lideradas por alias Calarcá”, manifestó Mendoza sobre esta comisión de Calarcá, señalada de extorsionar a campesinos, ganaderos o terratenientes en la zona.

Los capturados y el dinero en efectivo, al igual que dos equipos celulares y una motocicleta de bajo cilindraje, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.