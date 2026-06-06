Hallan muertos a una pareja de adultos mayores en finca de Ataco, Tolima

Tolima

Un nuevo hecho violento estremece al municipio de Ataco, en el sur del Tolima. En esta ocasión, dos adultos mayores fueron asesinados en su propia finca, ubicada en la vereda El Tesoro, a tres horas del casco urbano y en inmediaciones con el Huila.

Según el coronel John Vargas, comandante de la Policía del Tolima, los cuerpos de la pareja fueron hallados con lesiones causadas por arma cortopunzante durante la mañana del viernes 5 de junio.

“Una vez conocido el hecho, unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar, adelantando las actividades investigativas y de policía judicial correspondientes. A esta hora, un equipo de policía judicial se encuentra desarrollando las actividades investigativas necesarias para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y capturar a los responsables”, detalló el oficial.

Extraoficialmente, las víctimas fueron identificadas como Juan Bautista y Nelly Avilés, de 76 y 71 años, respectivamente. Sus cuerpos fueron hallados con evidentes signos de violencia, en hechos que aún son materia de investigación.

Este violento episodio se suma a otro ocurrido esta misma semana en el casco urbano de Ataco, donde también fue asesinada con arma cortopunzante Marly Ospina Castro, de 29 años, quien fue atacada dentro de su residencia en el barrio La Cruz, al parecer durante un intento de robo.