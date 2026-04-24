Mujer es viral por darle ‘Paloterapia’ a sujeto que la habría robado en el centro de Ibagué

Ibagué

En viral en redes sociales se convirtió un video en el que se observa a la propietaria de un establecimiento de comercio del centro de Ibagué entregando una entrevista en la que revela que había sido víctima de hurto por parte de una persona que fue detenida por la comunidad, lo llamativo del caso es que al ver que las autoridades se llevaban al presunto responsable, la reacción fue coger a palo al señor que recibió tremenda ´paloterapia´.

“Este personaje vino al restaurante que tenemos ubicado entre la calle 11, entre cuarta y quinta a solicitarnos un servicio de unos desayunos, se sentó a esperar y mientras esperaba logró sin que nos diéramos cuenta guardar en un bolso nuestro computador portátil con todo los elementos”, dijo la afectada.

En cuestión de segundos, la mujer interrumpió la entrevista y con una cucharona le pegó al presunto delincuente hasta que la Policía lo ingresó a una patrulla ubicada en la calle 11 con carrera cuarta en el centro de la ciudad.

“No pasa absolutamente nada, según los agentes de Policía no podían retener, porque no fue en flagrancia, porque no hay orden de captura, entonces simplemente se robó el equipo, notros hoy lo encontramos, lo retenemos, la gente nos ayudó, pero no pasó nada”, puntualizó.