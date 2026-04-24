¿Cuánto cuesta la entrada para la FILBo 2026? Tarifas preferenciales por edad y cómo adquirirla

Desde el año de 1988, la Cámara Colombiana del Libro, junto al recinto de eventos Corferias y la Alcaldía Mayor de Bogotá, realizan anualmente la Feria Internacional del Libro en Bogotá.

Reuniendo a diferentes actores del mundo de la literatura como autores, editores, correctores, traductores, distribuidores, agentes y libreros, quienes junto a los visitantes conforman dicho evento.

Este 2026 la FILBo celebra su edición número 38, que va desde el 21 de abril hasta el 4 de mayo, contando como invitado internacional a la India y a Boyacá como el departamento invitado de honor.

De acuerdo a la información oficial del evento, le compartiremos el precio de las entradas, las preferencias por edades y cómo puede adquirir dichas boletas.

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¿Cuál es el precio de las entradas a la FILBo 2026?

Los precios están divididos para dos grandes públicos focales:

Público general mayor de 12 años: $14.000 COP

Niños de 6 a 12 años: $11.500 COP

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¿Dónde puedo adquirir las entradas de la FILBo 2026?

Puede adquirir las boletas de manera presencial, en las taquillas habilitadas de Corferias, las mismas que tienen el siguiente horario:

Del 22 de abril al 4 de mayo

Desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

O también puede compararlas de manera virtual por medio del siguiente enlace:

También existe la posibilidad de preparar una visita de un colegio al evento. Para conocer más detalles puede visitar este sitio haciendo clic aquí.

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¿Quiénes pueden entrar GRATIS a la Feria del libro?

Según informa la misma Feria desde su página web, pueden obtener boletas gratuitas los niños de 0 a 5 años, como incentivo para que las personas se adentren en la cultura literaria desde la primera infancia.

También cabe añadir que, durante la organización del evento, se presentaron varias alianzas con entidades públicas y privadas para obtener descuentos en boletería. Puede consultar si aplica aquí.

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¿Cuáles son los horarios y pabellones que se presentarán en la FILBo 2026?

Para programar su cita a la FILBo, tenga en cuenta que el horario para asistir será de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Así están distribuidos los pabellones:

El pabellón 1 tendrá en su primer piso a la librería y editorial Panamericana

tendrá en su primer piso a la librería y editorial Panamericana El pabellón 2 estarán las editoriales colombianas en el primer piso y las publicaciones universitarias en el segundo.

estarán las editoriales colombianas en el primer piso y las publicaciones universitarias en el segundo. El pabellón 3 reunirá editoriales nacionales e internacionales con amplia presencia en el mercado colombiano.

reunirá editoriales nacionales e internacionales con amplia presencia en el mercado colombiano. El pabellón 4 estará dedicado al país invitado de honor, que en esta ocasión es India , con la participación de 35 personalidades entre escritores, editores y pensadores, además de una agenda cultural.

estará dedicado , con la participación de 35 personalidades entre escritores, editores y pensadores, además de una agenda cultural. En el pabellón 5 estará la editorial Penguin Random House.

estará la editorial Penguin Random House. Detrás del pabellón 5 se ubicará el espacio 5B , dedicado a Bogotá .

se ubicará el espacio , dedicado a . El pabellón 6 tendrá en su primer piso editoriales nacionales e internacionales de alta presencia en librerías, mientras que en el segundo se ubicará el pabellón Colombia, junto con las muestras de los departamentos, incluido el departamento invitado, Boyacá .

tendrá en su primer piso editoriales nacionales e internacionales de alta presencia en librerías, mientras que en el segundo se ubicará el pabellón Colombia, junto con las muestras de los departamentos, incluido el En el pabellón 7 estará nuevamente Panamericana con una mayor exhibición de su catálogo.

estará nuevamente Panamericana con una mayor exhibición de su catálogo. El pabellón 8 tendrá en el primer piso publicaciones técnicas y en el segundo cómic y narrativa gráfica.

tendrá en el primer piso publicaciones técnicas y en el segundo Gran Salón de Corferias , donde se concentrarán las publicaciones infantiles y juveniles, editoriales independientes, delegaciones internacionales, así como contenidos educativos y recursos didácticos.

, donde se concentrarán las publicaciones infantiles y juveniles, editoriales independientes, delegaciones internacionales, así como contenidos educativos y recursos didácticos. En el fondo de este gran salón, en los sectores 20 y 21, habrá ocho salas destinadas a conversatorios, presentaciones de libros y espacios de firmas.

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