Janet Jackson, hermana del “Rey del Pop” rechazó aparecer en la película biográfica sobre su hermano

LaToya Jackson, hermana del “Rey del Pop”, reveló que su hermana, Janet Jackson, rechazó aparecer en la nueva película biográfica de su hermano, ‘Michael’.

“Ojalá todos hubieran participado en la película”, dijo LaToya Jackson, hermana de Jackson, el lunes por la noche en el estreno del filme en el Dolby Theatre de Hollywood.

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¿Por qué no aparece Janet Jackson?

“Se lo propusieron y amablemente declinó, así que hay que respetar su decisión”, afirmó.

Por otra parte, elogió la actuación de su sobrino, Jaafar Jackson: “¡Dios mío, tengo que decirles que Jaafar estuvo absolutamente fabuloso! Estoy segura de que han visto la película y saben lo maravilloso que es, cómo todos nos olvidamos y pensamos que estamos viendo a Mike. Es como, ‘Oh, olvidé que este es Jaafar’“.

¿Qué pasó con Diana Ross?

Por su parte, la cantante y actriz estadounidense Kat Graham confirmó a través de sus redes sociales que su interpretación como Diana Ross no se incluyó en la versión final de la película de Lionsgate debido a “ciertas consideraciones legales”.

“Antes del estreno de la película de Michael Jackson el 24 de abril, quiero compartir que ciertas consideraciones legales afectaron algunas escenas, incluidas algunas que filmé con un elenco increíble. Desafortunadamente, estos momentos ya no forman parte del montaje final, aunque el equipo trabajó arduamente para preservar la mayor parte de la historia posible”, escribió Graham en su cuenta oficial de X.

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Michael Jackson mantuvo una estrecha relación con Diana Ross tras conocerse durante su etapa como niño artista en los Jackson 5.

Su hermano, Jermaine Jackson, ha declarado que Michael Jackson escribió la canción “Remember the Time” pensando en Ross.