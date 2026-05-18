Así transforma a Cartagena el nuevo complejo de ligas menores en Chambacú

Durante años, entrenadores, niños y padres de familia convivieron con escenarios deteriorados y espacios insuficientes para la práctica deportiva. Hoy, esa realidad comienza a cambiar con dos nuevas canchas destinadas exclusivamente a las categorías menores, donde niños y niñas entre los 5 y 13 años podrán entrenar y competir en mejores condiciones.

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“Estamos recuperando espacios históricos para convertirlos en oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Este gobierno cree en el deporte como herramienta de transformación social y seguirá invirtiendo en infraestructura digna que permita construir tejido social, convivencia y más oportunidades para Cartagena”, afirmó el alcalde mayorr Dumek Turbay Paz.

Tras la apertura oficial del nuevo complejo de ligas menores realizada el pasado viernes, Chambacú volvió a llenarse de fútbol desde muy temprano este sábado. Decenas de niños estrenaron las nuevas canchas entre uniformes, balones y familias que por primera vez pudieron disfrutar de un escenario pensado exclusivamente para el fútbol infantil en Cartagena.

El nuevo complejo hace parte del proyecto integral Nuevo Chambacú, una de las apuestas de recuperación urbana, deportiva y social impulsadas por el gobierno del alcalde Dumek Turbay, con una inversión superior a los $47 mil millones y una intervención sobre más de 64 mil metros cuadrados.

La primera fase entregada corresponde al sector de Ligas Menores e incluye dos canchas de fútbol infantil, graderías cubiertas, camerinos, baterías sanitarias, iluminación, accesos peatonales, zonas administrativas, parque infantil y parque para mascotas. Además, el proyecto contempla una segunda etapa con el sector de Ligas Mayores que comtemplara cancha sintética de fútbol 11, skate park, cancha polideportiva y nuevos espacios recreativos y deportivos para la ciudad.

Durante este puente festivo, más de 15 escuelas de fútbol de Cartagena ya estrenaron las nuevas canchas con una programación organizada por la Liga de Fútbol de Bolívar, que contempla partidos desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

El director del IDER, Campo Elías Therán, destacó que este nuevo escenario representa un avance histórico para las ligas menores y para el fortalecimiento del deporte formativo en Cartagena.

“Con este nuevo Chambacú estamos entregando un espacio especial para la ciudad porque son canchas pensadas exclusivamente para niños. Aquí podrán vivir toda la experiencia del fútbol en condiciones dignas, con camerinos, tribunas cubiertas e instalaciones seguras para compartir en familia.”, expresó el funcionario.

Therán agregó que el escenario beneficiará a niños, niñas y jóvenes de toda Cartagena pero sobre todo a escuelas de futbol de barrios vecinos como 7 de Agosto, Daniel Lemaitre, Torices, Crespo, Manga, fortaleciendo los procesos deportivos de escuelas y clubes de toda la ciudad.

La entrega del nuevo complejo también fue recibida con entusiasmo por padres de familia, entrenadores y escuelas deportivas, quienes durante años enfrentaron dificultades por la falta de escenarios adecuados para las competencias y entrenamientos de las ligas menores.

“Estoy muy sorprendida con las instalaciones. Las graderías, las canchas, los baños y todos los espacios están pensados para los niños y las familias. En Cartagena hacía mucha falta un escenario así porque muchos partidos se aplazaban por falta de espacios adecuados. Hoy vemos una obra espectacular y muy necesaria para la ciudad”, comentó Andrea González, mamá de un futbolista.

Los entrenadores de escuelas deportivas también destacaron el impacto social y deportivo que tendrá el nuevo escenario para las futuras generaciones.

“Yo juego fútbol desde los seis años y nunca había visto en Cartagena un escenario como este para los niños. Durante mucho tiempo entrenamos entre tierra y espacios improvisados. Hoy tener un complejo así nos permite formar mejor, dar herramientas reales y mantener enfocados a estos niños y jovenes en el deporte, alejados del camino malo. Este escenario le cambia la cara al fútbol infantil de Cartagena”, aseguró Jefferson Carriazo, entrenador de la Academia Bolívar.