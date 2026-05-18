Mi Casa Avanza llega Bocachica para escoger a 150 beneficiarios de mejoramientos de vivienda

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena (Corvivienda), estará en los hogares de Bocachica, desde el 19 y hasta el 21 de mayo, llevando a cabo el proceso de inscripciones al programa Mi Casa Avanza.

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De esta forma, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz busca seguir dándoles continuidad a una mejor calidad de vida a más familias en todas las localidades que conforman el Distrito y en su zona insular.

Para Bocachica en esta oferta serán 150 mejoramientos que beneficiarán a igual número de familias cambiandoles, no solo el aspecto de sus viviendas, sino generándoles mayor salubridad, bienestar, y motivación para seguir transformando sus ambientes.

Los hogares que esperan obtener un subsidio de mejoramiento de Mi Casa Avanza deberán acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. A falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua. La vivienda no podrá estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, zona de protección ambiental o zona de afectación por obra pública.

Estos y otros requisitos pueden ser verificados en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026 que se encuentra en el apartado de Mi Casa Avanza del sitio web de la entidad.

La verificación de la documentación recogida en este proceso de preinscripción se hará del 22 al 27 de mayo y el día 28 de este mismo mes se publicará en la página web corvivienda.gov.co el listado de los hogares preinscritos, no habilitados y habilitados.

Estos últimos son los que participarán en el sorteo público, el 5 de junio, con el cual se seleccionará a los beneficiarios, en caso de que la demanda de subsidios supere la oferta.

A los beneficiarios se les asignará 15 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) los cuales se emplearán en arreglos de baños y cocinas, también en recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas; todo esto dependerá de la necesidad de cada vivienda.

Con la oferta de Mi Casa Avanza 2026 en la zona insular ya realizaron preinscripciones en Tierrabomba, donde se seleccionaron también 250 beneficiarios, y en Caño del Oro donde los beneficiarios se elegirán el próximo viernes, 22 de mayo.