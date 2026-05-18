Autoridades desmantelaron un complejo de producción cocalera de las disidencias en El Tambo, Cauca

Los complejos cocaleros estaban camuflados en al interior de viviendas con la intención de dificultar la acción de la Fuerza Pública. Crédito: Ejército Nacional.

El Tambo - Cauca

En El Tambo, Cauca las autoridades desmantelaron un laboratorio de fabricación de cocaína distribuido en 11 estructuras, con capacidad de producir más de una tonelada del alucinógeno al mes que beneficiaban las rentas ilícitas de la columna Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

El complejo fue ubicado por las Fuerzas Militares en la vereda Granada donde además se incautaron 900 kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de 3 mil 800 galones de insumos líquidos, más de mil 600 kilógramos de sustancias sólidas y mil 616 galones de gasolina.

El comandante del Batallón contra el Narcotráfico Número cuatro, teniente coronel Sergio Villarraga afirmó que, “con este resultado se evita la circulación de 900 mil dosis de cocina, debilitando las economías ilícitas del grupo armado organizado en más de 10 mil millones de pesos”.

El Ejército Nacional destacó que los complejos cocaleros estaban camuflados en al interior de viviendas con la intención de dificultar la acción de la Fuerza Pública.

La acción contra las economías ilícitas se desarrolló por medio del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales en coordinación con la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.