Liquidación oficial del Impuesto Predial y la Sobretasa del Medio Ambiente para la vigencia 2026

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 354 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 25 del Decreto Distrital 0810 de 2023 (Estatuto Tributario de Cartagena), la Secretaría de Hacienda Distrital llevará a cabo la liquidación oficial del Impuesto Predial Unificado (IPU) y la Sobretasa del Medio Ambiente para la vigencia 2026.

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Esta liquidación aplicará a los predios que, al 31 de mayo de 2026, presenten saldos pendientes de pago.

La notificación de la liquidación oficial se realizará mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C. y en el portal web oficial: www.cartagena.gov.co.

Consulta de la liquidación oficial a partir del 4 de junio de 2026

Paso a paso para la consulta de Actos Administrativos de Determinación del Impuesto Predial Unificado y Sobretasa del Medio Ambiente:

1. Ingrese al sitio web oficial: www.cartagena.gov.co.

2. En la sección Ventanilla única, elija entre Gaceta distrital virtual o Predial normatividad.

3. Si ingresa por Gaceta distrital virtual, seleccione el enlace Actos Administrativos de Determinación del Impuesto Predial Unificado, haga clic en Actos Administrativos de Determinación - Liquidación Factura vigencia 2026 y luego continúe con el paso 5.

4. Si ingresa por Predial normatividad, seleccione Actos Administrativos de Determinación - Liquidación Factura vigencia 2026 y luego continúe con el paso 5.

5. Seleccione el tipo de búsqueda: Referencia Catastral (15 dígitos), o NUPRE (25 dígitos) y digite el número correspondiente, sin guiones.

6. Haga clic en “Consultar”.

7. Seleccione “Ver Acto” correspondiente a la vigencia 2026.

8. Finalmente, haga clic en “Descargar” para obtener el documento.