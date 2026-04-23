Video captó a funcionarias de la Secretaría de Educación de Bogotá colándose en TransMilenio

En redes sociales se viralizó un video que muestra cómo dos mujeres con chaquetas de la Alcaldía de Bogotá ingresan al Sistema de Transmilenio de forma irregular sin pagar el pasaje.

Usualmente, el tema de los colados genera indignación entre la población y el Distrito también ha sido enfático en rechazar este tipo de comportamientos.

Es por eso que es aún más polémico que sean dos funcionarias distritales las protagonistas de estas acciones.

Predican pero no aplican

Caracol Radio conoció que las funcionarias, que hacen parte de la Secretaría de Educación, ese día estuvieron participando en una jornada pedagógica llamada ‘Capacitación para adultos acompañantes de rutas escolares: seguridad y aprendizaje en movimiento’.

En esta jornada la Secretaría de Educación realizó una inducción para los nuevos Adultos Acompañantes de Rutas Escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Alcalde Galán pidió sanciones

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se pronunció sobre este video y rechazó el comportamiento de las funcionarias distritales.

“El sistema de transporte público de Bogotá es de todos. Al colarse, al no respetarlo y al no cumplir las normas básicas de convivencia, están afectando a la ciudad, el patrimonio público y a los usuarios que sí pagan. Comportamientos como este deben ser rechazados por todos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Pidió a la secretaria de Educación, Julia Rubiano, sancionar a las funcionarias y al operador para el que trabajan.