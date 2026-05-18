Cartagena realizará el Foro Educativo Distrital 2026 “Educar para Transformar”

El evento, que se desarrollará en el auditorio de la Universidad de San Buenaventura, reunirá a docentes, coordinadores, rectores e investigadores del sector educativo, quienes participarán en discusiones orientadas al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, la equidad y la calidad educativa en el Distrito.

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El Foro ha sido organizado con el apoyo del Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb), consolidándose como un escenario académico y participativo para reflexionar sobre los principales desafíos y oportunidades de la educación pública en Cartagena.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, destacó la importancia de este encuentro como una apuesta por el fortalecimiento del sistema educativo local. “El Foro Educativo Distrital 2026 será una oportunidad para escucharnos, construir colectivamente y pensar la educación que requiere nuestra ciudad. Queremos abrir un espacio de reflexión pedagógica profunda, donde docentes, directivos e investigadores puedan compartir experiencias y generar propuestas que contribuyan a transformar la escuela y garantizar una educación más equitativa, pertinente y de calidad para nuestros niños y jóvenes”, expresó.

Durante la jornada se desarrollarán cinco ejes temáticos de discusión: Currículo situado y territorializado, Evaluación formativa para la justicia educativa y curricular, Praxis pedagógica emancipadora con sentido crítico, Educación socioemocional y convivencia escolar con enfoque pedagógico, y Equidad educativa, cobertura y permanencia.

La Secretaría de Educación Distrital extiende la invitación a la comunidad académica y educativa de la ciudad para participar en este escenario de construcción colectiva, reflexión pedagógica y fortalecimiento de la educación pública.