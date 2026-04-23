De nuevo: colado agredió a vigilante de TransMilenio con arma blanca

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de agresión contra un guarda de seguridad de TransMilenio en la estación Country Sur. Esta vez, la discusión se presentó luego de que la persona de seguridad quiso evitar que un hombre ingresara de manera irregular al sistema.

Ante el llamado de atención, el hombre sacó unas tijeras, se envolvió una chaqueta en su mano e inició la agresión contra el guarda a quien lo lastima en su mejilla.

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“La persona evasora implicada intentó ingresar a la estación de manera irregular, evadiendo el pago del pasaje, durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, lo que desató un altercado. En medio del control por parte del personal de vigilancia, el evasor agredió físicamente a uno de nuestros colaboradores”, indicó TransMilenio a través de un comunicado.

Finalmente, desde la entidad hicieron llamado a la ciudadanía “a adoptar comportamientos que favorezcan una sana convivencia, a hacer un uso adecuado del Sistema y reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de sus usuarios y colaboradores”.