Estamos absolutamente convencidos de que Paloma Valencia va a ganar: Galán y Peñalosa

Comenzó la recta final por la Casa de Nariño, y la ratificación de los apoyos a los candidatos que ganaron las consultas en las elecciones del pasado domingo 8 de marzo.

Uno de ellos es Enrique Peñalosa, quien ratificó si apoyo a Paloma Valencia, ante su victoria en la consulta y el acuerdo que tenían todos los integrantes de la coalición de apoyar al ganador de la contienda.

Por su parte, Juan Manuel Galán también señalo que tiene absoluta convicción en que Paloma va a lograr ese lugar en la Casa de Nariño.

¿Qué piensan sobre la vicepresidencia de Oviedo?

El exalcalde de Medellín y el político del Nuevo Liberalismo ratificaron en qué el acuerdo de todos los de la “Gran consulta por Colombia” fue apoyar al ganador; sin embargo, todos tienen propuestas que quieren que Paloma las tenga en cuenta, pero por decisión propia.

En cuanto a la decisión de Paloma Valencia de proponerle la vicepresidencia a Juan Daniel Oviedo, el exalcalde de Medellín y Juan Manuel Galán aseguraron en que no debe estar suscitada al apoyo o no a la Jurisdicción Especial para La Paz.

A su vez, Peñalosa no descartó también que Paloma contemple como formula vicepresidencial a los otros integrantes.