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24 abr 2026 Actualizado 16:41

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Justicia

Alias ‘Douglas’ fue dado de alta tras hospitalización: lo trasladaron a la cárcel de Itagüí

José Leonardo Muñoz martínez, alias &#039;Douglas&#039;. Colprensa / Archivo

José Leonardo Muñoz martínez, alias 'Douglas'. Colprensa / Archivo

José Leonardo Muñoz martínez, alias &#039;Douglas&#039;. Colprensa / Archivo

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Caracol Radio conoció que José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, ya fue dado de alta del Centro Oncológico de Antioquia donde permaneció hospitalizado por fibrosis pulmonar y neumonía hasta la mañana de este viernes. Ya fue trasladado a la cárcel de Itagüí, el exlíder de la ‘Oficina de Envigado’.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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