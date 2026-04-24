Alias ‘Douglas’ fue dado de alta tras hospitalización: lo trasladaron a la cárcel de Itagüí

Caracol Radio conoció que José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, ya fue dado de alta del Centro Oncológico de Antioquia donde permaneció hospitalizado por fibrosis pulmonar y neumonía hasta la mañana de este viernes. Ya fue trasladado a la cárcel de Itagüí, el exlíder de la ‘Oficina de Envigado’.

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