‘Kiko Gómez’ y ‘Marquitos Figueroa’ fueron trasladados de cárceles tras denuncia de presidente Petro

Justicia

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron que, desde la cárcel La Picota de Bogotá, fueron trasladados el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, más conocido como “Kiko” Gómez; Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’, y un sobrino de este último, tras el fuerte pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro.

‘Kiko’ Gómez será recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Dorada (Caldas), y Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’, en la de Girón (Santander), donde serán fuertemente custodiados.

En medio de un estricto operativo de seguridad se efectuó el traslado de los reclusos.

Según se conoció, en total fueron 11 los traslados.

Licor incautado

En medio de una inspección sorpresiva realizada en el pabellón 32 de la cárcel La Picota, se hallaron, dentro de una celda, elementos prohibidos, como una botella de whisky.

La celda era de los hermanos Santiago Prada Moriones, alias ‘Marco’.

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