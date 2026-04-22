INPEC trasladará de La Picota a otros penales a Kiko Gómez y a Marquitos Figueroa: MinJusticia

El anuncio se hizo en el Hotel Tequendama, en la ciudad de Bogotá, en un encuentro para definir las líneas de la justicia en Colombia para los próximos 10 años.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, confirmó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizará en los próximos días el traslado de varios internos de alto perfil desde la cárcel La Picota hacia otros centros de reclusión del país. Entre los nombres mencionados están Francisco “Kiko” Gómez y alias Marquitos Figueroa.

¿Por qué se llevará a cabo el traslado de Francisco “Kiko” Gómez y alias Marquitos Figueroa de la cárcel La Picota?

Según explicó el funcionario, la decisión se adoptó tras recibir información de seguridad que alertaba sobre posibles riesgos al interior del penal. “Había unas informaciones sobre algunas situaciones que involucraban a personas privadas de la libertad y, por eso, van a ser trasladadas esta semana a distintas prisiones”, indicó.

El objetivo de la medida es prevenir alteraciones del orden y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario. El ministro subrayó que, más allá de nombres propios o cargos, lo fundamental es preservar la seguridad y la institucionalidad dentro de las cárceles.

Preocupaciones en el control interno y seguridad del INPEC

Las declaraciones se conocen luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara, en un reciente consejo de ministros, preocupaciones sobre el funcionamiento del Inpec, especialmente en materia de control y seguridad.

Frente a estos cuestionamientos, Cuervo señaló que existe comunicación permanente con la dirección del instituto y que se han adoptado las medidas requeridas. Además, destacó que el director del Inpec cuenta con el respaldo del Gobierno, así como con el apoyo de la Policía Nacional y del Ministerio de Justicia.

Cambios en el INPEC serán establecidos por el presidente Gustavo Petro

No obstante, dejó en claro que cualquier decisión sobre eventuales cambios en la dirección del Inpec dependerá del presidente de la República. “Si en algún momento considera que se puede hacer mejor con otras personas, no tengo ningún problema”, afirmó.

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