Alerta por reclutamiento de menores en zona rural de Tibú, Catatumbo

Norte de Santander

Secuestro, retención de jóvenes, y desapariciones es el panorama de núcleos familiares que hoy son víctimas de las acciones de los grupos armados ilegales en el Catatumbo.

Las autoridades civiles han advertido sobre el riesgo que tienen hoy los jóvenes de ser reclutados forzosamente por las organizaciones armadas ilegales que delinquen en la zona.

“Hay personas en moto buscando llevarse a los jóvenes, buscando casa a casa, y obligándolos a irse con ellos.La semana pasada se llevaron uno y ahora dos más en el corregimiento de La Gabarra” dijo una familiar de las víctimas.

Reveló además que lo preocupante de esta situación es que al parecer uno de los actores armados tiene una lista de menores que podrían ser llevados a esa organización ilegal.

Frente a esta situación, las Madres de Catatumbo abogan por la protección de los niños, y adolescentes, y llaman la atención a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para evitar que la cifra de hombres y mujeres vinculados a la guerrilla de manera forzada pueda elevarse.