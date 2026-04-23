Tres personas heridas por accidente en la vía La Línea, en Quindío, por choque entre chiva y camión

Así quedó la parte delantera de la chiva accidentada en la vía La Línea en Quindío. Foto: Cortesía Reporteros de la Línea

Armenia

A esta hora hay paso a un carril en la vía la línea entre Tolima y Quindío por accidente de tránsito que se presentó en la madrugada de hoy jueves 23 de abril.

Según la información, en el siniestro vial están comprometidos un bus escalera o chiva que transportaba indígenas y un camión tipo turbo, el choque se presentó cerca al túnel cóndor de los andes en el descenso del alto de la línea hacia el municipio de Calarcá en el Quindío.

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Reporte oficial de la Policía de Tránsito

En el KM 10+00 de La Línea, sentido Cajamarca - Calarcá se presenta accidente de tránsito tipo choque, donde se ven involucrados dos vehículos. La vía se encuentra con paso a un carril.

Cortesía Reporteros de la Línea

El vehículo tipo escalera transporta comunidad indígena que se desplaza desde la ciudad de Bogotá con destino al Cauca. Fueron trasladadas tres personas hacia el hospital de Calarcá, quienes presentan laceraciones.

Desde Caracol Radio Armenia conocimos que los indígenas que se transportaban en el bus escalera o chiva pertenecen a la comunidad Misak que habían participado en una protesta en Bogotá y ya regresaban hacia el departamento del Cauca.

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A esta hora hay congestión vehicular en el descenso del alto de la línea hacia Calarcá, porque en el lugar del siniestro vial hay paso controlado a un carril.

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