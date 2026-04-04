Un motociclista falleció en aparatoso accidente de tránsito en vías del Quindío

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Armenia

El siniestro vial se registró en la noche del viernes santo 3 de abril en la vía que del municipio de Montenegro conduce al Parque del Café.

El director del Instituto Departamental de Tránsito, Uriel Enoc Ortiz informó que una motocicleta Honda CB 190 de placas COL59H chocó violentamente contra uno de los costados de la camioneta Toyota prado de placas RJQ026 generando la muerte de manera instantánea del joven Nicolás Arias de 18 años de edad.

“El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío informa sobre un lamentable hecho de tránsito ocurrido en la noche de este viernes 3 de abril en el que siendo las 9:32 de la noche aproximadamente un joven motociclista de 18 años colisiona su moto contra una camioneta que sale al parecer de la finca Hotel La Tata ubicada en el km 2 + 850 m de la vía que conduce de Montenegro hacia el Parque del Café“, informó.

Señaló que al parecer el choque se generó cuando la camioneta salía de la finca hotel La Tata para tomar la vía principal cuando aparece la motocicleta y desafortunadamente termina con la vida del joven.

Fue claro que las autoridades competentes avanzan en las investigaciones correspondientes para conocer las causas del accidente.

“Las causas de dicho accidente son materia de investigación en este momento por las autoridades competentes y posteriormente se suministrará un reporte oficial", mencionó.

Envío un llamado especial a los conductores a manejar con precaución para evitar este tipo de siniestros en las vías del departamento.