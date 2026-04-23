Situación financiera de Fundación Valle del Lili es factor de alarma, advierte secretario de Salud

La situación financiera de la Fundación Valle del Lili es motivo de preocupación y ya es considerada un factor de alarma por las autoridades de salud en Cali.

Actualmente la clínica enfrenta una cartera acumulada que supera los 700 mil millones de pesos, con entidades como Nueva EPS entre sus principales deudores, así lo indicó el secretario de salud Germán Escobar.

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“Esto ha venido reduciendo el margen de maniobra que tiene financiero, de tal medida que si se suspendieran pagos, no tendría un colchón suficiente para seguir operando mucho tiempo más. Lo más importante es que el flujo corriente de recursos se ha venido afectando y cada mes se viene acumulando cartera, no solamente en la Fundación Valle del Lili, sino en general en toda la red, tanto pública como privada de Cali”, señaló el funcionario.

Aunque aclaró que la clínica continúa operando con normalidad y pidió mesura frente a la situación, advirtió que el panorama sí es delicado.

“La crisis financiera existe, la Fundación Valle Lili está muy afectada por esa crisis pero hay que guardar mesura pues la Fundación Valle Lili está esperando normalmente y dentro de todo guarda estabilidad financiera. Ahora bien, sí tiene una cartera acumulada importante y viene aumentando mes a mes, por lo cual es un factor de cuidado, de alarma”, agregó.

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Escobar insistió en que este escenario requiere atención urgente y reiteró el llamado al Gobierno Nacional, a los agentes interventores y especialmente a las EPS para que regularicen los giros.

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