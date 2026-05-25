Cae en Cali mujer con circular roja de Interpol por explotar sexualmente a mujeres y amenazarlas

En el barrio Alameda, en Cali, fue capturada la ciudadana colombiana Giovanna Arroyo Vacca, requerida por las autoridades judiciales de Italia mediante notificación roja de Interpol por los delitos de extorsión y explotación sexual.

Según la investigación adelantada por las autoridades italianas, la mujer presuntamente hacía parte de una estructura criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, en su mayoría colombianas y en condición de vulnerabilidad, en la ciudad de Catania, Italia.

De acuerdo con las indagaciones, la organización utilizaba un esquema de coerción económica, imposición de deudas y amenazas contra las víctimas y sus familiares para mantenerlas sometidas y obtener beneficios económicos ilícitos.

La captura fue realizada por funcionarios de la DIJIN Interpol Colombia, gracias al intercambio de información con autoridades de Roma, además de labores de verificación en terreno, análisis de información y manejo de fuentes humanas.

Tras el procedimiento, la mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelanta el trámite diplomático correspondiente para la expedición de la orden de captura con fines de extradición dentro de los términos legales establecidos.