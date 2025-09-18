Presentarán acción popular por problemática nocturna del parque Laureles al norte de Armenia

Armenia

Sin saber que hacer están los residentes alrededor del parque Laureles al norte de Armenia por el ruido, el consumo de alcohol, drogas, fiestas y alteración del orden público en una zona que es residencial y los tiene desesperados.

Liliana Jaramillo líder comunal del sector dijo que como última medida interpondrán una acción popular buscando que la alcaldía y las demás autoridades tomen cartas en el asunto donde siguen dando permisos y licencias para negocios dedicados al entretenimiento nocturno.

La líder explico “sé que se ha hecho mucho, es decir, no es que no se haya actuado, no es que no se haya enviado derecho de petición, demandas, tutelas, en fin, pero no parece tener ninguna solución, porque la policía viene, hace una redada, los muchachos huyen, limpian todo y a la media hora vuelven. Apenas voltea la policía, ellos llegan. Entonces es muy complejo porque deberíamos tener la policía permanente y esto pues es imposible.

POT zona residencial y no zona mixta

El plan de ordenamiento territorial, lo hemos revisado con abogados, en ningún lado dice que esto es una zona mixta y tú hablas en la administración municipal y ellos hablan de zonas mixtas cuando no lo nombran. Esto es residencial. Ahora te digo otra cosa más seria, si tú miras la cantidad de personas que vivimos acá, todos somos adultos mayores y acá hay personas de 90 años que se vienen a este sitio para vivir tranquilos. No, y pues ¿Cuál tranquilidad? Subrayó la líder comunal.

Los residentes prefieren irse de la zona

En carne propia lo viví, tengo un apartamento y antes lo arrendaba, pero rapidísimo, ahora 6 o 7 meses un apartamento desocupado, y es muy grave, porque entonces la dueña de la del apartamento tiene que pagar administración, tiene que pagar servicios públicos y ya no se pueden arrendar como se arrendaban antes.

Si un apartamento de tres cuartos podía costar 2 millones de pesos, en este momento la gente ofrece hasta 1300.000, imagínate. O sea, las propiedades y los costos se han bajado terriblemente dada toda la problemática del sector.

Acción Popular

Se está elaborando una acción popular, la tienen los abogados realmente, es como lo máximo que hemos podido llegar, dado que lo que tú decías tenemos derecho de petición porque lo que aquí ha pasado es que se aplican pañitos de agua tibia y eso es lo que está buscando la comunidad, soluciones de fondo."

Secretario de gobierno de Armenia, responde

Desde la alcaldía de Armenia destacan que trabajan para mejorar la problemática por desórdenes en Laureles, a la fecha han impartido 800 comparendos a quienes consumen sustancias y licor en parques de la ciudad

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez respondió a las inquietudes de los residentes del sector de Laureles al norte de la ciudad frente a la compleja situación en materia de alteración de orden público.

El secretario de gobierno de Armenia y la respuesta a la comunidad del barrio Laureles. Foto: Caracol Radio Ampliar

El funcionario manifestó que han establecido reuniones con la comunidad y la más recientes fue con la presencia de la Personería de Armenia donde se asumieron diferentes compromisos con el fin de superar las problemáticas que allí se presentan como consumo, riñas e infracciones a las normas de tránsito.

Sostuvo que desde la secretaría de Gobierno y demás dependencias están trabajando articuladamente para cumplir a cabalidad los compromisos como presencia permanente de la Policía en la zona y el control a los establecimientos nocturnos.