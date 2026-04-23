Ocupación hotelera alcanza el 96 % en Ibagué por la Cumbre Glocal de Economía Circular

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, Naydú Romero, reveló que la Cumbre Glocal de Economía Circular ha dinamizado el comercio y la cadena del turismo gracias a la llegada de más de mil invitados nacionales e internacionales.

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De acuerdo con la funcionaria, la ocupación hotelera alcanzó el 96 %, superando las expectativas iniciales que eran del 94 %; también aumentaron cerca de un 10 % las ventas en los establecimientos gastronómicos como restaurantes, y el transporte aéreo también ha sido otro de los sectores más dinamizados.

“La ocupación hotelera de la ciudad está a reventar, estamos en el 96 % de ocupación; adicional, las rutas gastronómicas de la ciudad están todas contentas porque hemos llevado a nuestros invitados a diferentes sitios y toda la cadena turística de la ciudad se ha fortalecido”, manifestó Romero.

Uno de los hitos conseguidos gracias a la Cumbre fue la llegada del primer vuelo internacional de pasajeros, el cual llegó al Aeropuerto Perales desde Ecuador con delegaciones de varios países latinoamericanos.

“Logramos tener Migración, DIAN, todos alineados para que el Aeropuerto en estos tres días sea internacional; sí pudimos tener un avión que llegó desde Quito. Migración Colombia estuvo aquí sellando. Vamos a seguir trabajando con las aerolíneas porque les estamos demostrando que sí podemos tener más rutas; los vuelos comerciales han llegado repletos, nos ha tocado traer vuelos chárter”, señaló.

A estas cifras, la funcionaria sumó los recursos que esperan gestionar de cooperación internacional para proyectos o emprendimientos locales. “Ya tenemos proyecciones de $2.000 millones en los pequeños proyectos y, obviamente, en los grandes proyectos estamos esperando que sean financiados en su totalidad. Además, vamos a seguir trabajando con las conexiones que nos quedan de esta Cumbre”, concluyó.

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Por último, también se espera que la Cumbre permita gestionar recursos para construir en Ibagué la segunda Zona Franca Sostenible del mundo, sumada a la de Barcelona, España.

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